京劇《美猴王•孫悟空•誰與爭鋒》一連三天圓滿落幕 包租婆元秋現身捧場

台前幕後團隊共80多人抵港參與的京劇《美猴王•孫悟空•誰與爭鋒》日前在西九戲曲中心大劇院圓滿完成一連三天演出，吸引不少城中名人計有包租婆元秋及元家班兄弟姊妹、白雪紅、葉家寶、石修、姜大衛、李琳琳、梅雪詩、朱劍丹、鄧美玲、謝雪心、衛駿輝、鄧達智、陳圖安、鍾叮噹、邵音音、譚玉瑛、汪曼玲、黃德斌、梁非同、連炎輝、顏米羔、杜小喬和游莨維現身捧場。



《美猴王•孫悟空•誰與爭鋒》由朱陸豪老師擔任藝術總監，與超過數十位表演者共同串演各個神話角色，從托塔天王、太白金星、二郎神、哪吒、巨靈神、龍王、青龍白虎到蝦兵蟹，眾神將逐一登場，與孫悟空率領的猴子猴孫展開連場大戰，令西九大劇院觀眾大呼過癮。這次公演是主辦及受惠機構「智行基金會」，與製作單位「趨勢教育基金會」在香港首次合作並以籌款為目的，特別顧問陳善之說：「本劇兼具娛樂性和文化底蘊，集東方雜技、西方馬戲表演於一身，很多家長帶同小朋友一起進場欣賞，讓他們認識京劇的魅力。」

姜大衛夫妻檔睇騷 ﻿完場後，一眾名人分享觀後感，葉家寶說：「幕幕都咁出色，特別係三代孫悟空各自各精彩，第三代秦朗嘅動作真係好精細，第二代徐挺芳就好紮實，而第一代美猴王朱陸豪已經70幾歲，但仍然係好出色，動作表情真係嘆為觀止。佢哋每個演員嘅動作同彼此互相配搭，組織成一個好震撼嘅畫面。聽到觀眾嘅掌聲，大家都睇得好興奮，呢個京劇美猴王係一個好不一樣嘅演出，令我眼界大開，我覺得要將佢推廣去世界各地，等大家知道京劇呢種國粹係有幾咁精彩，中國京劇嘅功夫係幾咁紮實。」姜大衛說好好睇：「佢哋啲功架真係好勁，真係唔知要幾多年功夫先做得到？」其妻李琳琳表示：「其實我細個都學過京劇，不過係也也烏，佢哋每個角色，無論係主角或者配角都演得好專業。」

至於譚玉瑛則謂：「京劇嘅舞台功架係好好睇，今次仲可以睇到三代猴王一齊演出真係好難得。」顏米羔：「我覺得好新鮮，我第一次睇京劇，我記得以前成日喺網上睇到啲京劇片段，佢哋有一啲好犀利嘅動作，配合得好好，好多跳躍嘅動作要喺舞台上一take過做到難度係超高，之前我做演唱會都曾經有悟空嘅概念，嗰次我想耍棍，但對我都好難，但佢哋最尾有一場係三個孫悟空一齊耍棍，佢哋嘅動作好快速，呢個係一個好犀利嘅藝術，而且專注度要好高，佢哋唔單止有動作，仲要交戲，如果再有機會我會再睇多啲呢類型嘅劇，亦希望大家多啲支持，因為呢個都係我哋中國嘅文化，好驚喜，好新鮮，好正！」鄧達智亦大呼動感：「我覺得好正，首先係動感，男女老幼都可以睇，呢個係一個普羅大眾都可以理解同接受嘅劇目，睇得真係非常開心。」