炎亞綸自爆曾受職場性騷擾　遭飛輪海成員輪流摸下體

藝人炎亞綸日前在Podcast節目中，首次公開一段出道以來未曾提過，過去在「飛輪海」時期遭到性騷擾的經歷，甚至其他成員也一起參與，該片段曝光後掀起熱議，他12日在社交平台上發文吐露心聲，坦言分享傷痛並不是為了要指責誰，而是想透過自己的力量，讓他身處的環境更安全友善。 炎亞綸在去年推出全新專輯《Ikigai》，今年將舉辦同名演唱會，近期他到Podcast節目「哇！有事嗎」宣傳，過程中他首次揭露在男團「飛輪海」時期遭到職場性騷擾的痛苦經歷。

「覺得鬧着玩吧」 炎亞綸提到，飛輪海在出第一張專輯時，每天都要練舞，當時的外包企劃人員，只要上保母車就會玩個遊戲叫「摸彩球」：「他會先伸進我的褲子裏面摸我，然後其他人會一起上。」 炎亞綸坦言，這樣的過程大概經歷了整個發片期，讓一旁的主持人相當震驚，詢問他當時的反應？炎亞綸無奈說：「我只能配合啊！當然會抗拒啦，但就是笑笑的這樣子。」雖然他透露，當時其他團員也有一起參與，不過炎亞綸也替他們緩頰表示：「覺得鬧着玩吧。」