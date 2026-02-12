JACE陳凱詠紅館個唱邀偶像陳慧琳做嘉賓 暗示林家謙撐場有驚喜

陳凱詠JACE首個個人紅館演唱會《JACE WORLD》將於年初二、初三(18及19日)舉行，JACE打破傳統成功爭取紅館史上首次開放企位區域，距離演唱會倒數一周，JACE正進入最後綵排衝刺階段，昨日安排傳媒探班，被問到兩場個唱嘉賓時，JACE難掩興奮：「第一晚請到嘅嘉賓，係我估唔到自己會請到嘅——陳慧琳！細個聽佢嘅歌大，佢嘅舞台魅力可以帶動全場開party，我好期待同佢一齊喺台上跳舞！」而第二晚嘉賓網傳是她曾合作的林家謙，JACE說：「雖然大家可能估到，但我夠膽講，一定有驚喜！佢嘅演出部分好有誠意，程度係我都覺得『使唔使咁勁』？」

JACE直言為演出調整狀態多月，說：「我用咗好長時間調自己嘅狀態，希望可以盡量平靜、專注。呢幾個月好努力，越近演出越緊張，但係越緊張就越想練多啲。我覺得只要準備充足，到時就可以俾大家睇到一個好好睇嘅表演。」為克服記歌詞的挑戰，JACE更自創跑步背詞法，事關她之前一直擔心記歌詞，這幾個月跑步就一邊跑一邊背住歌詞唱歌，並有信心無提詞機都唱到，說：「雖然提詞機喺邊我都未知，但我有信心，就算有提詞機都係俾大家一齊跟住唱嘅方法，我好歡迎觀眾同我一齊大合唱！」

JACE透露演唱會歌單橫跨不同時期，包括舊公司作品及近年親自創作，期望透過音樂訴說自己的故事，以打造一個有唱跳、有深情慢歌，風格同以往紅館演唱會不一樣的演唱會。而適逢農曆新年期間開騷，JACE預告將與全場觀眾拜年，並準備好開工利是，她亦呼籲樂迷提早練習合唱，亦知道fans已經準備好螢光棒同應援物，好感謝fans陪她瘋狂，承諾會用最穩陣、最完美的演出報答大家。