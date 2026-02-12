谷婭溦不點名怒轟「某大師」搏流量 張崇德列4點否認係嫌疑人

谷婭溦現時為《中年好聲音4》的常駐評審，昨日她突然在社交平台發文，不點名批評某大師借批評她搏流量，著對方「不介意你每一集都來盯住我」，更謂︰「知道你搵食艱難，如果講我，可以令您搵到食嘅，我想我也是做了一個功德了！謝謝您了！某某某老師，我祝福你越來越好！」之後她在留言補充說︰「其實我本不想講，但一次又一次，係覺得我好蝦？」

不少網民似乎知道谷婭溦所指的是誰，留言指對方曾在YouTube Channel的貼文區設計了一個封面，內容是針對谷婭溦，她留言說︰「沒關係，日久見人心的！」更有疑似工作人員留言稱︰「某人本來有參與中年好聲音嘅導師但最後佢嗰部分cut曬，所以有人話恨在心囉， 仲話自己係教徒心地唔好，好多人想入中年好聲音做評判或者導師， 呢啲人發夢諗下好啦！」

另有網民安慰她時，她再補充了一些「大師」的資料說︰「總有一些人喜歡在背後踩別人他才有存在感，我敬他是前輩，也不枉大家在抖音相識一場，還一起拍片，還要問我怎麼在抖音開演唱會，我都悉數告知，怎料會被無端亂咬攻擊，我也是吃一塹長一智了，好在大家的心都很明亮，分的清楚是非黑白，好人壞人，謝謝！」由於不少人留言以「張X德」、「孖生兄弟」、「張XX」，令人不禁聯想近年經常拍片評論《中年好聲音》歌手表現的張祟德。

張祟德其後在社交平台長列4點否認自己借對方搏流量。全文如下︰ 請大家一定要看完 ...... 今天有人通知我，說某某評審出post說某人每條片都説她是在搏流量，有人覺得她說的某人是我。為免被誤會，我有必要出這個post。 1. 她說那個人自稱某某某大師，認識我和看我YouTube片的人都知道我從來沒有自稱為大師，也没有人稱我為大師，所以她説的人不會是我！ 2. 她說她能給那個人帶來流量，她説如果不是她的話那個人就没有流量了。這也不可能是在說我，因為過去1年我已有很好的流量 (大家可以看看我去年的Top 5片的圖片，是和她沒有半點關係的。）

3. 她說那個人每一集盯住她，那個人也不會是我，因為每一集出現的人和事我都會提及，每位評審我都會提及。同意他們的看法我會說，不同意他們的看法我也會説。 4. 她説知道那個人搵食艱難，也不可能是在說我，我的工作排到年底了，會出全新大碟、也會去加拿大開演唱會、我自己的製作公司也confirm了很多大型project、教唱歌也教足7日.... 所以，大家不要對號入座，不要誤會她、也不要誤會我，多謝大家