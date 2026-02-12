TVB藝人莫家淦劇齡12年演逾百角色 經營不同行業搞埋Pickleball生意

由林志華監製、黎倩儀編審的《非常檢控觀》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映。劇集主要演員有馬德鐘、吳偉豪、賴慰玲、陳煒、陳曉華、游嘉欣、蔣家旻、張馳豪、李成昌、程可為等。「美麗誘罪」單元靈魂人物除了丘梓謙(蔥頭)，還有飾演醫美醫生謝年實的莫家淦及姑娘馬金芝的阮嘉敏。之前憑《靈戲逼人》可愛眼鏡妹造型成功入屋的阮嘉敏(Mandy)，近年戲路不斷變化，繼在《法證先鋒VI倖存者的救贖》演「黑面Madam」，這次在《非常檢控觀》再度開拓新戲路，飾演惡死、八卦、愛扮大家姐又帶點蛇𠺌的「八婆仔」上司，Mandy出場鬧爆兼怒睥「蠢蛋下屬」史穎喬一幕，令不少網民直呼「好惡」。

成「醫生專業戶」記超長對白

至於莫家淦(Keith)飾演的謝年實，則是導致人胎素事故真正罪魁禍首之一。主持出身，自2014年開始參與拍劇工作、至今已飾演超過100個角色，當中多為專業人士，包括主持、主播、律及醫生等，Keith受訪時亦笑言自己飾演過很多次醫生：「醫生我真係做好多，好似《隱形戰隊》，好多時做完手術出嚟講嘢嗰個都係我。好難忘有次演醫生，啲對白真係蹺口，當時又最後一場大家想早啲收工，都大壓力架，好彩最後托賴都冇乜NG地完成咗。」、「幕後同事有講過話鍾意揀我做醫生嘅原因，係因為啲好蹺口嘅醫學用詞，我可能因為有主播嘅經驗，所以都相對易啲上手。」另有開拓生意市場的Keith，多年來涉獵過的生意有眼鏡、手錶、服裝及近年新興的Pickleball等。被問到是否賺到盤滿缽滿，他謙稱仍是守業階段：「係好多生意，但唔會好大盈利，有啲都係輸錢走，始終做生意有風險，好似嗰時眼鏡生意，最尾都係冇得賺，手錶係有賺少少，但疫情後因為需求問題有少少停滯，所以喺拍檔提議下試吓搞埋Pickleball，好彩好多圈中圈外朋友都好撐場。其實所有嘢都仲係播種期，都吃力㗎，始終有兩個小朋友嘛，想要搵多啲錢養家。」