非常檢控觀｜蔣家旻出動私伙飾演富家女 吳天佑巨胸不輸「東張女神」黎寬怡

由馬德鐘、吳偉豪、賴慰玲、陳煒、陳曉華合演的TVB劇集《非常檢控觀》，有份演出的蔣家旻(Angel)成為昨晚(11日)一集最大亮點。雖然Angel並非首度飾演富家女，但這次Angel由出場開始，多個富貴look十分吸睛，尤其昨晚一集在酒店的斜肩上裝、配以悠閒草帽及鮮色織物大型花花耳環，夠晒亮麗。

感激幕後同事成就靚樣 談到顏值獲不少網民留言正評，Angel受訪時坦言很開心，並笑指「馬神」馬德鐘也有正評她：「好多謝網民嘅讚賞，真係太過獎。其實套劇係3年前拍，無諗過播出後會有呢啲comments，馬神都有同我講過，話我喺劇入面好靚好精靈。雖然我都唔知點解，但一定要多謝監製同埋幕後同事，因為監製阿Lam一直好注重女演員出鏡靚唔靚，對造型好有要求，所以拍攝時，攝影師、燈光師、導演全部都會好專業、好用心去捕捉所有女演員最靚嘅角度。拍嗰陣我都冇諗太多，都係專注點樣演好啲戲。」

Angel續指：「我相信每個女演員都好希望出鏡俾人讚靚，無論係造型定係妝容。」對於被指連小飾物等配件也花盡心思，Angel透露有出動私伙：「我自己真係買咗好多（飾物）去配合角色，另外有啲首飾係公司嘅，都要讚吓幕後designer同事品味好好。」

泳裝上陣演吸睛場面 昨晚另一對吸睛藝人，還有飾演包子廉的吳天佑及其女伴的「東張女神」黎寬怡(貓仔)。劇情講述二人身穿泳衣在酒店泳池嬉鬧暢泳，雖然只是很短的場口，嚴格來說更並非場口重點，但二人仍憑藉完美body及超親密互動贏取焦點，當中貓仔穿起彩藍三點式、盡顯零贅肉弗爆身材，但仍不及身旁的「超級巨胸」天佑一搶眼。在劇中擁有迷人笑容、及純真性格的吳天佑，是無綫知名大隻仔，藝訓班畢業後，憑着帥氣健碩外形及好口才，做過不少主持工作，包括《流行都市》及《香港原味道》，並於2018年開始參與劇集拍攝，先後演出過《愛．回家之開心速遞》、《C9特工》、《機場特警》、《香港愛情故事》等，吳天佑還是一個愛狗之人，養了三隻法國鬥牛犬，為狗狗開設IG帳戶之餘還帶着牠們一起開廠。