


出版：2026-Feb-12 18:00
更新：2026-Feb-12 18:00

Kylie C.鄭杞瑤左耳失聰連右耳都聽唔到 賀歲盃或未能再見芳蹤

VS YouTube KylieC1 0’44”

Kylie C.鄭杞瑤左耳失聰，早前連右耳都聽唔到。

Kylie C.鄭杞瑤兩年前左耳突發性失聰，上月底她在社交平台提到自己身體出毛病，需要停工一段時間，但就希望可以在年宵攤檔跟大家見面。日前她在YouTube頻道拍片交代自己的情況，透露她的右耳出現突發性失聰的情況，並展示「復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫院」報告，上面她打了細字簡單列出報告重點，指成因不明，可能與內耳血管痙攣、微血栓形成、病毒感染或自身免疫反應有關，導致耳蝸的毛細胞缺氧受損。

VS YouTube KylieC1 0’18” VS YouTube KylieC1 1’38” VS YouTube KylieC1 1’51” VS YouTube KylieC1 1’14”

治療進度良好

她稱要即刻停工接受治療，她把握「黃金72小時」服食了一星期類固醇、高壓氧治療和打類固醇、針灸等多項治療。她稱經過連串治療之後，聽力已回復５成，頭痛頭暈及耳鳴都比較嚴重。她坦言希望會好，始終不開心對病情沒幫助。她又指如在年宵見到她，需要說話大聲點及慢一點，自己也會看大家口型去知道大家說甚麼。她稱過去有些病例可能只需要數天、數星期可以康復，甚至永不康復。

她另外拍下２月８日出去工作的情況，因為今次工作不用交流太多，而且環境不太噪。她表示耳水不平衡、耳鳴依然嚴重，並透露每日都需要做高壓氧治療。她亦記錄自己去複診的情況，指右耳回復正常範圍，進度尚算良好，但左耳就變得耳鳴嚴重，聽東西不太清楚。她表示對於健康突然有轉變，會令人感徬徨及混亂，她說：「醫生都有提醒不要太大壓力，只會令病情愈來愈差，我樂觀去面對，希望大家體諒，因為這條是很漫長的康復之路。」

Kylie C.亦有在限時動態分享她在年宵檔口的情況，表現精神，當遇到有人跟她說話時，會用右耳靠近對方。過去Kylie C.都會在賀歲盃現場報道，由於現場非常嘈吵，或許今年將不會見到她的影踪。

VS YouTube KylieC1 3’16” VS YouTube KylieC1 4’50” VS YouTube KylieC1 5’18” VS YouTube KylieC1 4’48” VS YouTube KylieC1 3’05” VS YouTube KylieC1 4’30” 螢幕擷取畫面 2026 02 12 172520 螢幕擷取畫面 2026 02 12 172456 螢幕擷取畫面 2026 02 12 172503 螢幕擷取畫面 2026 02 12 172446

