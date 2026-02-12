Kylie C.鄭杞瑤左耳失聰連右耳都聽唔到 賀歲盃或未能再見芳蹤

Kylie C.鄭杞瑤兩年前左耳突發性失聰，上月底她在社交平台提到自己身體出毛病，需要停工一段時間，但就希望可以在年宵攤檔跟大家見面。日前她在YouTube頻道拍片交代自己的情況，透露她的右耳出現突發性失聰的情況，並展示「復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫院」報告，上面她打了細字簡單列出報告重點，指成因不明，可能與內耳血管痙攣、微血栓形成、病毒感染或自身免疫反應有關，導致耳蝸的毛細胞缺氧受損。

她稱要即刻停工接受治療，她把握「黃金72小時」服食了一星期類固醇、高壓氧治療和打類固醇、針灸等多項治療。她稱經過連串治療之後，聽力已回復５成，頭痛頭暈及耳鳴都比較嚴重。她坦言希望會好，始終不開心對病情沒幫助。她又指如在年宵見到她，需要說話大聲點及慢一點，自己也會看大家口型去知道大家說甚麼。她稱過去有些病例可能只需要數天、數星期可以康復，甚至永不康復。

她另外拍下２月８日出去工作的情況，因為今次工作不用交流太多，而且環境不太噪。她表示耳水不平衡、耳鳴依然嚴重，並透露每日都需要做高壓氧治療。她亦記錄自己去複診的情況，指右耳回復正常範圍，進度尚算良好，但左耳就變得耳鳴嚴重，聽東西不太清楚。她表示對於健康突然有轉變，會令人感徬徨及混亂，她說：「醫生都有提醒不要太大壓力，只會令病情愈來愈差，我樂觀去面對，希望大家體諒，因為這條是很漫長的康復之路。」

Kylie C.亦有在限時動態分享她在年宵檔口的情況，表現精神，當遇到有人跟她說話時，會用右耳靠近對方。過去Kylie C.都會在賀歲盃現場報道，由於現場非常嘈吵，或許今年將不會見到她的影踪。