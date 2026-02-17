麥玲玲2026馬年運程｜姓馬多負面新聞 胡定欣屬雞生B機會大

堪輿學家麥玲玲接受《am730》訪問分享今年馬年（丙午年）運程，對於今年犯太歲四個生肖，均有特別忠告。 屬馬：今年是本命年，要注意身體健康情況和情緒問題。 屬鼠：今年是相沖年，容易有受傷變化多，會比較多離合，尤其是感情和事業上的變化。 屬兔、牛：今年輕微犯太歲，人際關係要小心，易得罪人，容易情緒低落。建議以上四個生肖人士要戴平安飾物和攝太歲。

容易遇上極端天氣變化 麥玲玲又提到今年是大火之年，著大家要多加留意。麥玲玲說：「2026年係會嘅，因為火好旺，與馬相關的就要小心，騎馬需要特別注意安全。今年是大火的年份，無論是住宅和山林大火都要多加小心注意，今年亦會容易遇上極端的天氣變化。」

丙午年喜事多 對於娛樂圈的預測，麥玲玲指電影圈要到2028年才會比較興旺，現階段還是屬於寒冬，但拍武打、搞笑會比較受歡迎，或者轉型往北邊走會增加機會。她又指丙午年火很旺，因此喜事或會較多，「異地恩緣、者尋找好多年突然結婚都唔出奇」。談及新婚的屬雞胡定欣今年是否有機會生育，她說：「屬雞嘅唔錯，結咗婚一年會比較容易少少，因為通常一兩年喜事年，都係比較高機會嘅年份，希望佢可以心想事成。」

姓馬都犯太歲 麥玲玲指對今年屬羊的藝人是「合太歲」會比較「驚驚地」。因為姓「馬」一樣是犯太歲，所以會比較容易有負面的新聞。今年是丙午年火很旺，對歌星和主持的影響會比較大，會影響喉嚨出現失聲情況。屬鼠的藝人會有機會出位，鼓勵藝人嘗試不同的範疇和領域。