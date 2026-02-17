熱門搜尋:
出版：2026-Feb-17 11:00
更新：2026-Feb-17 11:00

麥玲玲2026馬年運程｜姓馬多負面新聞 胡定欣屬雞生B機會大

IMG 1513

堪輿學家麥玲玲接受《am730》訪問分享今年馬年（丙午年）運程。（娛樂組攝）

堪輿學家麥玲玲接受《am730》訪問分享今年馬年（丙午年）運程，對於今年犯太歲四個生肖，均有特別忠告。

屬馬：今年是本命年，要注意身體健康情況和情緒問題。

屬鼠：今年是相沖年，容易有受傷變化多，會比較多離合，尤其是感情和事業上的變化。

屬兔、牛：今年輕微犯太歲，人際關係要小心，易得罪人，容易情緒低落。建議以上四個生肖人士要戴平安飾物和攝太歲。

WhatsApp Image 2025 10 02 at 3.22.45 PM (2) E18eb575 cff9 4601 a758 daaf8c005fbe 0 WhatsApp Image 2026 01 08 at 7.53.27 PM 0

容易遇上極端天氣變化

麥玲玲又提到今年是大火之年，著大家要多加留意。麥玲玲說：「2026年係會嘅，因為火好旺，與馬相關的就要小心，騎馬需要特別注意安全。今年是大火的年份，無論是住宅和山林大火都要多加小心注意，今年亦會容易遇上極端的天氣變化。」

KPL 6688 WhatsApp Image 2023 08 05 at 11.47.00 PM F7f4afd2 7478 4fbf b028 2e07efd94a44 0

丙午年喜事多

對於娛樂圈的預測，麥玲玲指電影圈要到2028年才會比較興旺，現階段還是屬於寒冬，但拍武打、搞笑會比較受歡迎，或者轉型往北邊走會增加機會。她又指丙午年火很旺，因此喜事或會較多，「異地恩緣、者尋找好多年突然結婚都唔出奇」。談及新婚的屬雞胡定欣今年是否有機會生育，她說：「屬雞嘅唔錯，結咗婚一年會比較容易少少，因為通常一兩年喜事年，都係比較高機會嘅年份，希望佢可以心想事成。」

01KGV0T41Z6QE6M6ZXVCAQ7P1C 193出生於1990年1月14日，生肖屬馬。 4501077b 09c8 46b8 a045 9857bb777db3

姓馬都犯太歲

麥玲玲指對今年屬羊的藝人是「合太歲」會比較「驚驚地」。因為姓「馬」一樣是犯太歲，所以會比較容易有負面的新聞。今年是丙午年火很旺，對歌星和主持的影響會比較大，會影響喉嚨出現失聲情況。屬鼠的藝人會有機會出位，鼓勵藝人嘗試不同的範疇和領域。

01KGPYJ1YR06K1EAHSV12EM1PY 5bf96586 5e88 45e6 9883 24361607447d 01KF8P3YTW4K6Y9Y7XN4XCM36Y

