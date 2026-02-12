JACE陳凱詠專訪｜身兼歌手與老闆日日有矛盾 回應網民評論：千百萬人有千百萬種聲音(有片)

出道第8年的陳凱詠(JACE)將迎來首次紅館個人演唱會《JACE WORLD》，從兩年前自組公司轉型獨立發展後，首次身兼老闆與歌手角色舉辦大型個唱，雖獲偶像陳慧琳和好友林家謙力撐做嘉賓，JACE坦言不無壓力，每日都經歷理智與感倩的矛盾，「音樂很難有絕對的對錯，但當它是一個商業決定，有實質數字影響，就相對有明顯的對錯標準。」JACE自言對音樂創作較自我，勇於挑戰不同音樂風格，對於網民評論兩極，她不諱言，「其實不會影響到我，有不同的聲音才好玩。」

自稱唔容易喊 JACE將於年初二及初三(18及19日)舉行兩場紅館個唱，向來勇於嘗試的她，首創企位門票，她笑言因貪玩，秉承提供不同選擇的理念，「企位感覺自由點，點解館從來冇企位？其實大家在紅館都習慣企起身，不如就安排VIP企位？ VIP可提早睇埋彩排，應該係幾新鮮嘅事。」農曆年開騷，JACE可會唱賀年歌應節？「唱《迎春花》、《財神到》？要諗諗先，不過一定會有適合新年氣氛的演出，是適合大家的慶祝派對。」紅館是不少香港歌手的夢想舞台，JACE歷過被雪藏的低潮期，以獨立歌手重新出發兩年，在這標誌性場館開騷，她笑言幕後團隊跟她打賭，會否淚灑舞台，「我現在沒那麼容易喊，我覺得不會，但完騷返屋企會自己一個喊。」

被逼進步 對JACE而言，這不僅是首個紅館個唱，更是首次身兼歌手和老闆兩職，她坦言壓力不少，「若以表演者身份彩排練歌跳舞，全部都是快樂泉源，越彩排越開心，壓力是所決策都是問我，最後得或唔得都自己孭上身，雖然很多事都已交人處理，但我係好敏感的人，見到他們好累我會好累，所以做領導或統籌的成長，就是如何保持自己的好狀態，再去感染身邊的人。」問她自評表現時，她笑言「被逼」進步，因為打從自組公司開始，不斷面對各樣挑戰，必須調整令自己進步，「每天都是左腦與右腦，理智與感情的矛盾，自由創作為先或是控制預算，人生本來就充滿矛盾。」

沒甚麼後悔 音樂是藝術創作，JACE認為難有絕對的錯對，但當作品涉及商業決定，就有實質數字作參考，同時也要顧及整個團隊，問到可曾為滿足巿場需要放低自我？「我做音樂是很自我的。其實不是放下己見或只有自己，而是兩者兼顧的柔韌性才最理想，既要清楚知道自己的路向，怎樣清晰表達，同時顧及別人感受。」在兩年的老闆生涯，有否做過錯誤決定？她卻道，「我覺得人生沒甚麼要後悔，後悔與否是心態，每件事情的好或不好，你都可選擇，再差再難的事，總有辦法找到令自己成長的東西，所有都是歷練。」

別急著下決定 這場歷練，讓急性子的JACE學習處之泰然，「別急著去反應，冷靜一點，退後一步，令自己抖抖氣，調節好呼吸，再看清楚才去解決。香港人都習慣很快反應，這是優勢但亦有限制，有時太急反應可能有錯，或者走得太近，只看到眼前，看不清整件事。」JACE的「抖氣」方式包括做運動、泠水沖涼、跑步，還有見見家人，與家人吃頓飯，「越忙越大壓力就越想見家人，屋企就是當你有壓力，感迷惘或不知怎樣做時，回家食飯打邊爐，就突然明白了。」當回望走過的路，如何一步步跨過難關，或多或少都給自己繼續前進的動力，而《那黑夜沒很夜》就是JACE自我勉勵的作品，「2023年宣布獨立，我和團隊有好多學習和嘗試，2024年尾推出這首歌，拍MV時看到一起奮戰的夥伴，他們當時有幾開心，我就哭了出來，原來這些開心的記憶，那份感動，至今仍給我力量和窩心感覺。」

不同意見 好過一面倒 踏出舒適圈，陳凱詠嘗試本地樂壇少見的曲風，「我一直做音樂都是想提供多些選擇。」她不諱言很怕標籤，籠統地解釋音樂或一個人，故此索性以「JACE World」為公司和演唱會命名，「老實講這件事不太商業，商業考量最好是有一個字代表你，但當我放棄標籤自己，大家反而用『好JACE』去形容我的歌，其實都幾開心。」雖說意外地打造了「JACE」的音樂風格，今年獲叱咤女歌手銅獎，備受業界認同，但網上亦有不少批評聲音，她卻似乎不太在意，「 有不同聲音才好玩，一面倒的讚或踩，都會比較悶，明明有千百萬種人，應該要有千百萬種聲音。話我偏鋒、大誇張，都影響不到我，真正能影響我是家人朋友，如果被誤會不關心他們，可能就會影響我，畢竟工作只是人生一部分。」她坦言獨立發展至今，仍處於模索階段，「身邊的人都說我在尋找，說得沒錯，所以我期待完成紅館騷後，會不會找到更清晰答案。」