娛樂
出版：2026-Feb-12 20:00
更新：2026-Feb-12 20:00

周柏豪3月舉行見面會 昔日癡情粉絲再現疑被AI激到每分鐘發文澄清

螢幕擷取畫面 2025 09 17 210217 0

周柏豪曾經遇到不少狂粉。

周柏豪將於314日舉行粉絲見面會，門票價錢分為HKD $1080$880$680，現可透過網上平台購買。有網民留意到當年周柏豪的狂粉岑晉晴在社交平台再次重提柏豪，更表明自己「我不會去見……前度」，而她其中一則帖文指周柏豪嫌她窮，更有逾9千人轉載。

岑晉晴自今日(12)凌晨4時開始，近乎每一分鐘都發文，內容大多跟周柏豪有關。她先貼上一則在微博AI有關她的結果，她否認有用軟件製作一些跟周柏豪的合成照，強調自己「當年我除了直接在Facebook 向周柏豪發言論之外，其餘的事，圖片及寄帖，都是他人所為。」其後她又談及向柏豪表白的情況，同時再度否認自己有做合成圖寄去柏豪的公司。她更留言說︰「周柏豪這件事，周柏豪一直為了個人利益在逃避。為何我要被毀謗，他的朋友做的事，毀謗是我做的。我都主張報警處理。」

螢幕擷取畫面 2026 02 12 190529 螢幕擷取畫面 2026 02 12 190448 螢幕擷取畫面 2026 02 12 190505 螢幕擷取畫面 2026 02 12 190456 螢幕擷取畫面 2026 02 12 190513 螢幕擷取畫面 2026 02 12 190519

指被周柏豪嫌窮

其中一則逾9千人轉載的帖文的內容是︰「周柏豪嫌棄當時我太窮，月入只有11000，戶口得2位數字。對於他來說，我會影響他事業及生活，無任何價值。偶然的相遇，我曾經以為可以一起。我們背景相似，只是我太窮，無能力照顧他。最後，還能怎樣，我一直都順其自然。」有網民留言說︰「晴，估唔到2026年都仲可以見到你，你跟豪最近還好嗎？」、「由facebook睇到threads都未分手」

她又反駁那些冒認是周太的人，強調自己跟周柏豪真的見過10次面，更稱「他示好過多次」，並指「連詩雅我都見過2次在球場，他的父母又遇見過幾次。」

630165170 17946975795102983 855159837343020765 n

岑晉晴因為這個微博AI結果非常勞氣。

岑晉晴被AI錯認係Linda

岑晉晴提及自己沒有製作合成照，否認是周太，相信是AI把另一「癡情柏豪粉」Linda混為一談。2019年，Linda多次在其個人社交平台發表「愛的宣言」，當中指柏豪早已跟太太Stephanie離婚，而她才是他唯一的合法妻子。她更印製出與柏豪婚禮的喜帖，經常在其社交網站「宣示主權」，更曾貼出一張肚皮照片留言「聖母，求你祝福柏豪！」21年，柏豪曾在無綫節目提及自己遇過一名瘋狂粉絲的瘋狂行為，指對方曾去信公司，指自己才是他的老婆，更印了自己與周柏豪的喜帖寄去公司。此外，這位粉絲又寄了一些結婚物品及懷孕照片去公司，「證明」自己與周柏豪「結婚」。

Bkn 20190718000151234 0718 00862 001 02b Bkn 20190718000151234 0718 00862 001 04b Wingkalinda0703 57156328 248027599347487 5625373639114108424 n 1200 Bkn 20190718000151234 0718 00862 001 05b 20 1200

