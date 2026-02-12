周柏豪3月舉行見面會 昔日癡情粉絲再現疑被AI激到每分鐘發文澄清

周柏豪將於3月14日舉行粉絲見面會，門票價錢分為HKD $1080、$880、$680，現可透過網上平台購買。有網民留意到當年周柏豪的狂粉岑晉晴在社交平台再次重提柏豪，更表明自己「我不會去見……前度」，而她其中一則帖文指周柏豪嫌她窮，更有逾9千人轉載。

岑晉晴自今日(12日)凌晨4時開始，近乎每一分鐘都發文，內容大多跟周柏豪有關。她先貼上一則在微博AI有關她的結果，她否認有用軟件製作一些跟周柏豪的合成照，強調自己「當年我除了直接在Facebook 向周柏豪發言論之外，其餘的事，圖片及寄帖，都是他人所為。」其後她又談及向柏豪表白的情況，同時再度否認自己有做合成圖寄去柏豪的公司。她更留言說︰「周柏豪這件事，周柏豪一直為了個人利益在逃避。為何我要被毀謗，他的朋友做的事，毀謗是我做的。我都主張報警處理。」