周柏豪3月舉行見面會 昔日癡情粉絲再現疑被AI激到每分鐘發文澄清

周柏豪將於3月14日舉行粉絲見面會，門票價錢分為HKD $1080、$880、$680，現可透過網上平台購買。有網民留意到當年周柏豪的狂粉岑晉晴在社交平台再次重提柏豪，更表明自己「我不會去見……前度」，而她其中一則帖文指周柏豪嫌她窮，更有逾9千人轉載。
岑晉晴自今日(12日)凌晨4時開始，近乎每一分鐘都發文，內容大多跟周柏豪有關。她先貼上一則在微博AI有關她的結果，她否認有用軟件製作一些跟周柏豪的合成照，強調自己「當年我除了直接在Facebook 向周柏豪發言論之外，其餘的事，圖片及寄帖，都是他人所為。」其後她又談及向柏豪表白的情況，同時再度否認自己有做合成圖寄去柏豪的公司。她更留言說︰「周柏豪這件事，周柏豪一直為了個人利益在逃避。為何我要被毀謗，他的朋友做的事，毀謗是我做的。我都主張報警處理。」
指被周柏豪嫌窮
其中一則逾9千人轉載的帖文的內容是︰「周柏豪嫌棄當時我太窮，月入只有11000，戶口得2位數字。對於他來說，我會影響他事業及生活，無任何價值。偶然的相遇，我曾經以為可以一起。我們背景相似，只是我太窮，無能力照顧他。最後，還能怎樣，我一直都順其自然。」有網民留言說︰「晴，估唔到2026年都仲可以見到你，你跟豪最近還好嗎？」、「由facebook睇到threads都未分手」
她又反駁那些冒認是周太的人，強調自己跟周柏豪真的見過10次面，更稱「他示好過多次」，並指「連詩雅我都見過2次在球場，他的父母又遇見過幾次。」
岑晉晴被AI錯認係Linda
岑晉晴提及自己沒有製作合成照，否認是周太，相信是AI把另一「癡情柏豪粉」Linda混為一談。2019年，Linda多次在其個人社交平台發表「愛的宣言」，當中指柏豪早已跟太太Stephanie離婚，而她才是他唯一的合法妻子。她更印製出與柏豪婚禮的喜帖，經常在其社交網站「宣示主權」，更曾貼出一張肚皮照片留言「聖母，求你祝福柏豪！」21年，柏豪曾在無綫節目提及自己遇過一名瘋狂粉絲的瘋狂行為，指對方曾去信公司，指自己才是他的老婆，更印了自己與周柏豪的喜帖寄去公司。此外，這位粉絲又寄了一些結婚物品及懷孕照片去公司，「證明」自己與周柏豪「結婚」。