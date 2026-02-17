李丞責2026馬年運程｜有利屬火行業但汰弱留強 曾展望葉蒨文結婚要等等

堪輿學家李丞責接受《am730》訪問分享今年馬年（丙午年）運程，對於今年犯太歲四個生肖，均有特別忠告。 屬馬：今年是太歲年，上司和下屬的關係會比較衝突大，忌冒險，注意別要鬥心過強。 屬鼠：正沖太歲有大耗星易破財，財務方面要量入為出。僅得唐符星幫手，有利藝術設計，加上天廚星，飲食上有福氣。長輩健康特別留意，可按傳統攝太歲。 屬牛：六害太歲，六害是指與六親關係協調不好，與家人最緊要是溝通和關懷。今年有紫微星，紫微是屬於皇帝星，代表今年有機會創業升職和個人發展非常好，但人際稍欠理想。正財順利，但橫財方面，因有暴敗星，如投機博彩有就要小心，會容易招致損失。

屬兔：跟太歲相破，容易出現關係上損失和事件不完美。今年有天喜入命，代表添丁，同時又有桃花、咸池，三者配合下，已婚人士必須要警惕，三角關係比較容易麻煩。偏財運不錯，有福星加上八座星，正財、橫財不錯，但姻緣要小心。

今年有利屬火行業 對於行業發展的預測，李丞責指今年行九紫離火運，有利屬火行業、如AI科技、新能源、專利發明、電車、環保行業、數碼科技發展較為順利。然而五黃在南位，亦代表火的行業會汰弱留強，年中之後要小心，加上是赤馬紅羊年份，火會更盛，人脾氣大，國與國的磨擦多。當旺行業會受到考驗，選行業時要小心，不要以往當旺就可以，但是「汰弱留強，去無全清」。

指GM與葉蒨文今年結婚機會不大 他又指今年子午卯酉，稱為四桃花年份，雖然不是雙春閏月年，但有很多人會選擇結婚。被問到曾展望(GM)與葉蒨文(Sophie) 今年是否有機會結婚，他回答：「我就唔夠膽評論太多，不過同佢哋一齊做嘢就發現真係非常恩愛。佢哋仲年青，相處比較短嘅時間，感情透過磨練和經歷會更加深厚，祝佢哋都白頭到老，永結同心。」他指GM與葉蒨文今年結婚機會不大。