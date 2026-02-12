呂有慧息影多年罕有現身 獲圈中好友慶祝70歲大壽

息影多年的呂有慧今天(12日)迎來70歲大壽，近日她獲圈中好友盧宛茵、郭鋒、陳嘉儀、梁小玲及《愛回家之開心速遞》演二太的蘇恩磁等慶祝生日。
蘇恩磁昨日在社交網分享合照，留言：「又是一班認識半世紀的老友，藉呂有慧生日，又有機會聚首一堂。」從現場照片所見，呂有慧氣息極佳，穿上紅色圖案上衣再襯米色長裙，更戴上珠鏈、玉鈪顯得雍容華貴。呂有慧雖然年屆70歲，退出幕前多年仍保養不俗，精神飽滿。
李莫愁一角深入民心
呂有慧屬1972年無綫電視藝員訓練班首屆畢業生，同期還有許紹雄、程可為、莊文清、陳嘉儀、郭鋒及甘國亮等。呂有慧畢業後加入TVB受到重用，1975年為劇集《巫山盟》擔任女主角，卻於1976年一度過檔麗的電視，1979年回巢TVB拍下多部經典作品，包括夥拍梁朝偉、劉德華的《鹿鼎記》、呂有慧活躍於七十至九十年代的電視圈，在劉德華與陳玉蓮的1983年版《神鵰俠侶》中飾演李莫愁深入民心。呂有慧於1975年與武打明星金童奉子成婚，於1987年移民美國，在當地經營錄影帶公司及精品店，後來於90年代回流復出，後來呂有慧更效力亞視，演過《我和殭屍有個約會》、《97變色龍》、《萬家燈火》等重頭劇，完約後三度返回TVB參演《魚躍在花見》。2015年，呂有慧拍罷HKTV劇集《童話戀曲1314》後全面淡出演藝圈，近年已甚少公開亮相。