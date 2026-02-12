呂有慧息影多年罕有現身 獲圈中好友慶祝70歲大壽

息影多年的呂有慧今天(12日)迎來70歲大壽，近日她獲圈中好友盧宛茵、郭鋒、陳嘉儀、梁小玲及《愛回家之開心速遞》演二太的蘇恩磁等慶祝生日。

蘇恩磁昨日在社交網分享合照，留言：「又是一班認識半世紀的老友，藉呂有慧生日，又有機會聚首一堂。」從現場照片所見，呂有慧氣息極佳，穿上紅色圖案上衣再襯米色長裙，更戴上珠鏈、玉鈪顯得雍容華貴。呂有慧雖然年屆70歲，退出幕前多年仍保養不俗，精神飽滿。