臥底嬌娃｜陳瀅獲封「黃金32C」 張曦雯化身黑絲兔女郎性感登場

TVB新劇《臥底嬌娃》將由2月23日起、逢周一至五晚8點半翡翠台播出。劇集主要演員有馬貫東、張曦雯(Kelly)、陳瀅、羅毓儀(Yuki)、邵美琪、關禮傑、黃子恆、涂毓麟、吳子冲及鍾柔美(Yumi)等，TVB近日已開始為劇集展開宣傳攻勢。
《臥底嬌娃》劇情講述三位女主角沈佳琪(張曦雯飾)、江妙姿(陳瀅飾)及童小茹(羅毓儀飾)，因緣際會下被潘奕風(馬貫東飾)睇中成為「臥底」，並以女團包裝作掩護、誓要搗破龐大販毒集團！這個三女一男組合的特色是「全員高智商」，而打正「正義」旗號的Big Boss潘奕風，背後還隱藏了不為人知的秘密、在黑白兩道之間揮灑自如的他正邪難辨，令三位嬌娃內憂外患。
具備高智商特質
《臥底嬌娃》集合了無綫一線花旦及後起小花傾力演出、當中包括闊別無綫7年的神級花旦邵美琪，TVB官網自本周一起火力全開，接連發布《臥底嬌娃》「搶先睇精華」，務求令三位女臥底提早入屋，昨日(11日)播出的兩條宣傳片先後展現了「嬌娃」及「高智商」兩大特質，兩條宣傳片短短一日更已勁吸過百萬點擊！
Kelly因劇情需要化身兔女郎，穿起魚網黑絲配以性感造型，其黑絲look已夠搶鏡，Kelly與Yuki這對「最強身高反差CP」亦相當吸引。分別以女人味及Cutie馳名的Kelly與Yuki，在劇中是表姐妹關係、而且關係如膠似漆，Yuki對著靚爆鏡表姐Kelly不但顯露無限讚嘆表情、還會纏住Kelly瘋狂撒嬌，加上二人身高形成極強反差，成功在網民心中留下記憶點。
陳瀅造型夠無敵
至於昨午播出的「搶先睇精華」，陳瀅的「黃金32C」造型亦相當無敵，成為劇中熱話。根據其中一條「搶先睇」，話說陳瀅因「黃金32C」熱話惹來大堆閒言閒語，面對昔日學堂同學仔被恰，正義Yuki「火力大爆發」，鬧爆口臭男同事之餘，更一輪嘴講出《性別歧視條例》第480章第23條第3項相關內容，一口氣要背誦的對白足足數白字。但Yuki背誦時不但爽快流暢、而且全程充滿自信、中氣十足，令網民大為驚艷。