臥底嬌娃｜陳瀅獲封「黃金32C」 張曦雯化身黑絲兔女郎性感登場

TVB新劇《臥底嬌娃》將由2月23日起、逢周一至五晚8點半翡翠台播出。劇集主要演員有馬貫東、張曦雯(Kelly)、陳瀅、羅毓儀(Yuki)、邵美琪、關禮傑、黃子恆、涂毓麟、吳子冲及鍾柔美(Yumi)等，TVB近日已開始為劇集展開宣傳攻勢。

《臥底嬌娃》劇情講述三位女主角沈佳琪(張曦雯飾)、江妙姿(陳瀅飾)及童小茹(羅毓儀飾)，因緣際會下被潘奕風(馬貫東飾)睇中成為「臥底」，並以女團包裝作掩護、誓要搗破龐大販毒集團！這個三女一男組合的特色是「全員高智商」，而打正「正義」旗號的Big Boss潘奕風，背後還隱藏了不為人知的秘密、在黑白兩道之間揮灑自如的他正邪難辨，令三位嬌娃內憂外患。