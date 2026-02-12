熱門搜尋:
娛樂
出版：2026-Feb-12 21:09
更新：2026-Feb-12 21:30

開運秘笈｜樂翊榆撈過界為李龍基批命 感情成人生波折源頭

WhatsApp Image 2026 02 04 at 5.50.07 AM (1)

樂翊榆撈過界，變堪輿學家為李龍基批命 。

由游莨維、 譚偉權、樂翊榆、陳欣茵聯同城中各派玄學師傅一齊主持的HOY TV 賀年節目《開運秘笈》自29日起，逢星期一至五晚上9時正於HOY TV 77台播映。樂翊榆除了擔任主持外，在節目中將化身堪輿學家，去年分享「面相學」與扮靚及醫學美容的關係，今年在「樂命堪輿」為李龍基批八字。

WhatsApp Image 2026 02 04 at 5.53.52 AM WhatsApp Image 2026 02 04 at 6.15.51 AM WhatsApp Image 2026 02 04 at 5.53.50 AM (1) WhatsApp Image 2026 02 04 at 5.53.51 AM VS YouTube HOY 0’10” VS YouTube HOY 0’23” VS YouTube HOY 0’08”

樂翊榆本身是英國倫敦法律系畢業，突然對八字命理有興趣，全因自己的求知精神。她說︰「細個嗰陣，堪輿學師傅們多數只講結論 同建議，好少解釋背後原因。」於是她便開始研究八字、風水命理，同時她亦考取催眠師牌，了解潛意識對人的命運影響。

提到今年繼續能發揮她的所學，她說︰「好榮幸，由上年開始更加有機會，以堪輿學家身份，分享玄學知識。上年分享面相學與扮靚醫學美容嘅見解。」她稱今次透過八字和風水嘅分析，拆解人生藍圖，從而幫助嘉賓趨吉避凶，以達到樂天知命，她亦很開心今次在節目中跟不同玄學家交流。

WhatsApp Image 2026 02 04 at 5.52.08 AM

樂翊榆在節目中與通勝世家蔡伯勵的傳人——蔡興華師傅等資 深前輩交流。

樂翊榆看過基哥的八字後，指他「食神」 透出，代表其聰明、領悟⼒極強、不拘⼀格且富有藝 術天賦，並⽣旺「正財」，構成經典的「食神⽣財」局。她解釋，這意味著其演藝天 賦是與⽣俱來的財富源泉，⽤他⾝的技藝作為事業，⼈⽣軌跡必然與展示才華、獲取名利息息相關。

李⿓基⽉柱「戊戌」正財⼒量極強，代表其⼀⽣財富與⼈緣機遇豐厚； 然⽽⽇主「⼄⽊」相對纖弱，形成「財多⾝弱」。她以理性⾓度詮釋這並非缺點，⽽是⼀種特質：命格賦予他強⼤的吸引⼒與資源獲取能⼒（財多），但同時也考驗他管理、承載這些福份的智慧與定⼒（⾝弱）。

對於基哥的感情運，樂翊榆指他天⽣有魅⼒和豐富的感情機遇，緣分的「磁場」強，但「身弱」意味著承擔力有限，這些緣分更容易成為需要費神經營的「⼈⽣課題」，若處理不當，反易成為消耗⼼神、令⼈⽣波折的源頭。她亦向基哥提到2027年（丁未年）因「丑未戌三 刑」匯聚，⼟重⽊折，將是健康上的重⼤關⼝，脾胃與免疫系統⾯臨嚴峻考驗，著他多加留意。

WhatsApp Image 2026 02 04 at 5.50.07 AM 7434b02a f422 46b6 8c6d 8eeaa6e558fd WhatsApp Image 2026 02 04 at 5.50.06 AM

