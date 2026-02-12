開運秘笈｜樂翊榆撈過界為李龍基批命 感情成人生波折源頭

由游莨維、 譚偉權、樂翊榆、陳欣茵聯同城中各派玄學師傅一齊主持的HOY TV 賀年節目《開運秘笈》自2月9日起，逢星期一至五晚上9時正於HOY TV 77台播映。樂翊榆除了擔任主持外，在節目中將化身堪輿學家，去年分享「面相學」與扮靚及醫學美容的關係，今年在「樂命堪輿」為李龍基批八字。

樂翊榆本身是英國倫敦法律系畢業，突然對八字命理有興趣，全因自己的求知精神。她說︰「細個嗰陣，堪輿學師傅們多數只講結論 同建議，好少解釋背後原因。」於是她便開始研究八字、風水命理，同時她亦考取催眠師牌，了解潛意識對人的命運影響。

提到今年繼續能發揮她的所學，她說︰「好榮幸，由上年開始更加有機會，以堪輿學家身份，分享玄學知識。上年分享面相學與扮靚醫學美容嘅見解。」她稱今次透過八字和風水嘅分析，拆解人生藍圖，從而幫助嘉賓趨吉避凶，以達到樂天知命，她亦很開心今次在節目中跟不同玄學家交流。

樂翊榆看過基哥的八字後，指他「食神」 透出，代表其聰明、領悟⼒極強、不拘⼀格且富有藝 術天賦，並⽣旺「正財」，構成經典的「食神⽣財」局。她解釋，這意味著其演藝天 賦是與⽣俱來的財富源泉，⽤他⾝的技藝作為事業，⼈⽣軌跡必然與展示才華、獲取名利息息相關。

李⿓基⽉柱「戊戌」正財⼒量極強，代表其⼀⽣財富與⼈緣機遇豐厚； 然⽽⽇主「⼄⽊」相對纖弱，形成「財多⾝弱」。她以理性⾓度詮釋這並非缺點，⽽是⼀種特質：命格賦予他強⼤的吸引⼒與資源獲取能⼒（財多），但同時也考驗他管理、承載這些福份的智慧與定⼒（⾝弱）。

對於基哥的感情運，樂翊榆指他天⽣有魅⼒和豐富的感情機遇，緣分的「磁場」強，但「身弱」意味著承擔力有限，這些緣分更容易成為需要費神經營的「⼈⽣課題」，若處理不當，反易成為消耗⼼神、令⼈⽣波折的源頭。她亦向基哥提到2027年（丁未年）因「丑未戌三 刑」匯聚，⼟重⽊折，將是健康上的重⼤關⼝，脾胃與免疫系統⾯臨嚴峻考驗，著他多加留意。