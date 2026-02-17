樂翊榆2026馬年運程｜12生肖邊個最好運？開運秘笈逐個睇

有「HoyTV樂小姐」之稱的樂翊榆在其主持的HOY TV賀年節目《開運秘笈》中為名人批八字，盼助嘉賓趨吉避凶，以達到樂天知命，李龍基便是其中一位嘉賓。本身英國倫敦法律系畢業的她，突然對八字命理有興趣，全因自己的求知精神。她說︰「細個嗰陣，堪輿學師傅們多數只講結論 同建議，好少解釋背後原因。」於是她便開始研究八字、風水命理，同時她亦考取催眠師牌，了解潛意識對人的命運影響。

繼上年在節目分享面相學與扮靚醫學美容嘅見解，她跟《am730》讀者大談12生肖的運勢，更提供開運秘笈！今年丙午火旺，太歲當頭。鼠、牛、兔、馬生肖有犯太歲，但當中屬兔的影響最少，最旺的生肖是雞，有吉星高照，整體運勢滿分。她指運勢雖有定數，然⼼存善念、廣結善緣、⾏事穩重，⾃能減煞增福，謹記順勢⽽為，以寧靜之⼼，迎歲⽉之新。