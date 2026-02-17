樂翊榆2026馬年運程｜12生肖邊個最好運？開運秘笈逐個睇

有「HoyTV樂小姐」之稱的樂翊榆在其主持的HOY TV賀年節目《開運秘笈》中為名人批八字，盼助嘉賓趨吉避凶，以達到樂天知命，李龍基便是其中一位嘉賓。本身英國倫敦法律系畢業的她，突然對八字命理有興趣，全因自己的求知精神。她說︰「細個嗰陣，堪輿學師傅們多數只講結論 同建議，好少解釋背後原因。」於是她便開始研究八字、風水命理，同時她亦考取催眠師牌，了解潛意識對人的命運影響。
繼上年在節目分享面相學與扮靚醫學美容嘅見解，她跟《am730》讀者大談12生肖的運勢，更提供開運秘笈！今年丙午火旺，太歲當頭。鼠、牛、兔、馬生肖有犯太歲，但當中屬兔的影響最少，最旺的生肖是雞，有吉星高照，整體運勢滿分。她指運勢雖有定數，然⼼存善念、廣結善緣、⾏事穩重，⾃能減煞增福，謹記順勢⽽為，以寧靜之⼼，迎歲⽉之新。
⽣肖鼠（⼦）｜正沖太歲整體評分：★★☆☆☆
樂命簡評：太歲當頭，動盪難免，全年宜守不宜攻，靜⼼修德為上。
事業：吉星「唐符」利創作創新，從事法律、飲食⾏業可⾒發揮。然流年有「歲破」、「災煞」，⾏事易遇衝擊阻滯，需穩守應變，避免冒進。
財運：有「⼤耗」星，主⼤破財，切忌投機賭博。宜保守理財，將⾦錢⽤於健康檢查或養⽣調理，應驗破財之象。
感情：命宮未⾒桃花星曜，姻緣難有突破。已婚者宜多關⼼伴侶，單⾝者可把握有利流⽉，多參與喜慶場合提升氣場。
健康：慎防「災煞」、「⾶刃」引發之意外損傷，留意家居⽔險火險，避免獨⾃涉險。情緒受「天哭」影響，需多關注精神健康。
開運秘笈：
立春後盡早「攝太歲」，誠⼼祈福。
隨⾝佩戴「⿓形」或「猴形」飾物。
家居正北⽅（歲破位）忌動⼟，宜靜置⿈⾊或啡⾊地毯化解。
主動捐⾎或洗牙，應驗⾎光之象。
多關⼼長輩健康，積累善緣。
⽣肖⽜（丑）｜害太歲年整體評分：★★★☆☆
樂命簡評：吉星強⼒護航，事業可望突圍，但⼈際暗湧需謹慎化解，整體運勢平穩向上。
事業：吉星⾼照，事業得權⼒與名氣，有利開創、升遷及網絡發展。「國印」星助專業認可，易得上司賞識。
財運：犯太歲年不利偏財，須防突發破耗。宜守正財，避免⾼風險投資，理財以穩健為上。
感情：「歲害」星影響六親關係，伴侶間易⽣齟齬，需多加包容溝通。姻緣運平平，不宜強求。
健康：受「歲煞」星影響，壓⼒倍增，需注意作息。避免出席負⾯磁場場所，多加關⼼長輩健康。
開運秘笈：
佩戴「蛇形」或「雞形」吉祥物，加強三合貴⼈助⼒。
辦公桌左⽅擺放⿈⽔晶，鞏固正財。
避免擔任借貸擔保⼈，錢財合約務必分明。
農曆六⽉、⼗⼆⽉宜低調，多聆聽少爭論。
⽣肖虎（寅）｜三合之年整體評分：★★★☆☆
樂命簡評：三合太歲，運勢平穩，表⾯平順暗藏競爭，須防⾔多必失，以和為貴。
事業：有「指背」，即俗語所說的被⼈篤背脊，有苦⾃⼰知；凡事看開⼀點，不放⼼上便好了。
財運：「地煞」星不利地產投資，理財宜穩健保守。感情：
健康：慎防「⼤煞」、「⾶廉」、「⽩虎」等凶星，提防交通意外、動物所傷或利器損傷。操作機器、駕駛時需格外留神。
開運秘笈：
佩戴「豬形」或「狗形」飾物，穩固三合之局。
於家居東北⽅擺放狗形擺設，化解「地煞」。
駕駛⼈⼠⾞內掛平安符，忌開快⾞。
多穿藍、綠⾊衣物，有助穩定情緒。
⽣肖兔（卯）｜破太歲年整體評分：★★★★☆
樂命簡評：破舊立新，財運亨通，然桃花過濫易成劫，需把持⼼志。幸得「福星」、「天德」吉星眷顧，多⾏善舉者可逢凶化吉。
事業：變動中⾒機遇。流年財星⾼照，緊守德⾏者易得天降財運。「⼋座」星帶來多⽅機會，需集中精⼒應對。
財運：正財旺盛，「福星」加持或有意外之財，但不宜⼼存僥倖投機。
感情：「咸池」、「桃花」星動，⼈緣暢旺，然多屬短暫偏緣。已婚者須防不正桃花破壞關係。
健康：注意「卷⾆」、「絞煞」引發之⼝腔、呼吸道問題。犯太歲年需多關⼼⾃⾝及長輩健康，避免探病問喪。
開運秘笈：
佩戴「⽺形」或「豬形」飾物，借三合之⼒穩住⼈際。
善⽤正東⽅（本年財位），保持明亮整潔，可擺放紫⽔晶催財。
農曆⼆⽉、⼋⽉宜進⾏健康檢查或牙科護理。
拒絕曖昧關係，可將桃花⼈緣轉化為⼯作助⼒。
⽣肖⿓（辰）｜平穩之年整體評分：★★★☆☆
樂命簡評：無沖無破，運勢平穩。得「天解」、「解神」星助，有利解決積存問題。
事業：借三⽅「⽂昌」星之⼒，利踏實⼯作與進修增值，正財為上。
財運：財運⼀般，宜保守理財，專注正職收入，不宜作重⼤投資或借貸。
感情：命宮⾒「寡宿」，尤其不利女性姻緣，易感孤獨。
健康：凶煞「天狗」、「⽉煞」、「吊客」齊臨，慎防突如其來的意外、⽔險。宜捐⾎、洗牙應驗，並多關⼼長輩健康。
開運秘笈：
佩戴「雞形」或「猴形」飾物，強化⼈緣貴⼈運。
多參與婚宴、壽宴等喜慶場合，吸收正⾯氣場。
家居東南⽅（九紫喜慶位）放置紅⾊物品或鮮花，催旺⼈緣。
重要⽂件需仔細審閱，避免因⼤意惹官非。
⽣肖蛇（⺒）｜運勢回升整體評分：★★★★☆
樂命簡評：事業財運穩步上揚，有「祿勳」吉星，是努⼒可⾒收成之年，惟健康不可輕忽。
事業：「祿勳」代表正財順利，賺取穩定收入的職位，有望收入增加；此星坐陣，有利⼯作運勢，爭取⼯作表現，更有機會成為焦點⼈物。
財運：正財平穩，收入有望增加。宜把握⼯作表現，但不宜從事⾼風險投機。
感情：命宮桃花平淡，可多參與喜慶場合，增強⼈緣及姻緣運。
健康：「病符」、「的煞」星影響，⾝體需調養，注意情緒、睡眠及細微痛症。避免參與⾼危活動。
開運秘笈：
佩戴「猴形」或「雞形」飾物，加強合作緣分。
辦公室或書房布置⽂昌局，擺放四⽀富貴⽵。
定期進⾏中醫調理，預防隱疾。
⽣肖⾺（午）｜值太歲年整體評分：★★☆☆☆
樂命簡評：本命之年，挑戰與機遇並存，聚焦事業可化壓⼒為動⼒，需特別關注⾃⾝及長輩健康。
事業：「將星」入主，個⼈才能得以發揮，利專業或對外⼯作，動中求財。惟「三刑」星提示須奉公守法，避免糾紛。
財運：「⾦匱」星有利儲蓄，理財宜穩健，積累財富。切忌冒進投機，以免破耗。
感情：未⾒桃花星曜，姻緣平淡。已婚者應多體諒伴侶，⽤⼼維繫關係。
健康：凶星「劍鋒」、「伏屍」匯聚，慎防利器損傷、舊疾復發或潛在病患。可考慮捐⾎、洗牙應驗⾎光，並定期檢查⾝體。
開運秘笈： 立春後「攝太歲」，佩戴「⽺形」、「虎形」或「狗形」飾物。 家居正南⽅（太歲位）保持安靜，忌吵鬧或動⼟。 將收入主動轉為定期儲蓄或實物資產，應「⾦匱」守財之吉。 參與慈善活動，佈施積福，可減凶星影響。
⽣肖⽺（未）｜六合之年整體評分：★★★★☆
樂命簡評：得天時之利，貴⼈運強，宜主動出擊拓展版圖，但須防情緣困擾。
事業：「太陽」星照，利外出變動及⾯對公眾，從事社福、創意、旅遊業者發展順遂。
財運：財運⼀般，命宮無財星，且有破財之象，宜守正財，避免投機賭博，謹防失 竊。
感情：「太陽」星帶來男性緣分，但配合「天空」星，感情易呈若即若離之態，已婚者須防緋聞困擾。
健康：提防「扳鞍」星引發之失⾜意外，注意上落安全。「晦氣」星影響呼吸道，宜加強保護。
開運秘笈：
佩戴「豬形」飾物，加強六合貴⼈之⼒。
多與肖⾺、肖兔者合作，事半功倍。
於書桌擺放太陽造型燈飾，助旺「太陽」星事業光輝。
感情上坦誠溝通，避免因誤會⽽陷入複雜關係。
⽣肖猴（申）｜⽂昌入命整體評分：★★★☆☆
樂命簡評：運勢平穩向上，利學業名譽，「驛⾺」動中得財，親⼒親為之年，家⼈健康是最⼤牽掛。
事業：⽂昌星旺，利讀書進修、爭取認可、名譽及升遷。從事⽂職、寫作者易獲賞識。
財運：正財穩健，但「⽂昌」不喜偏財，加上遠⽅損財凶煞，不宜投機賭博。
感情：命宮⾒「孤辰」，姻緣運弱，易感孤寂。不宜強求，可多結⼈緣，參與進修認識新朋友。
健康：留意「喪⾨」、「地喪」星，多關⼼長輩健康。避免探病問喪，奔波中注意休息。
開運秘笈：
佩戴「蛇形」或「⿓形」飾物，穩定驛⾺動盪之氣。
隨⾝攜帶⽂昌塔或筆形飾物，增強考運與創作⼒。
為家中長輩安排全⾯⾝體檢查，盡孝道亦可化解凶星。
錢財忌外露，投資宜選擇穩健的中長線項⽬。
⽣肖雞（酉）｜吉星⾼照整體評分：★★★★★
樂命簡評：貴⼈運強，得「天⼄」、「太陰」星助，逢凶化吉，名望提升。紅鸞星動，喜氣盈⾨，乃豐收之年。
事業：得太陰星女性貴⼈扶助，下半年運勢更佳。利從事女性相關、設計、醫療等⾏業，宜以不變應萬變。
財運：「天⼄」星主正財，踏實⼯作可⽣旺財運。須防「貫索」、「勾神」引發之財務糾紛或舊事困擾。
感情：「紅鸞」星動，正桃花旺盛，⼤利結婚、添丁。
健康：年長女性需注意婦科健康。
開運秘笈：
佩戴「⿓形」或「蛇形」飾物，形成「辰酉合」之吉象。
善⽤紅⾊、紫⾊衣物或床品，催旺「紅鸞」正桃花。
簽訂合約時加倍仔細，避免「貫索」星 引發財務糾纏。
年長女性可安排婦科檢查。
⽣肖狗（戌）｜三合之年體評分：★★★☆☆
樂命簡評：三合太歲，運勢平穩，事業穩中有進，宜專注專業領域，但須遠離是非明哲保⾝。
事業：「華蓋」、「三台」星利藝術、地產、設計等⼯作，有地位提升之機。「地解」星助解決房產問題。
財運：正財為主，踏實⼯作可保財源。投資地產需謹慎處理合約細節。
感情：姻緣運平平，未⾒突破。已婚者宜多關⼼伴侶，避免因脾氣影響關係。
健康：留意「披頭」星引發之頭痛或頭部問題，改變儀容前宜審慎。慎防「五⿁」⼩ ⼈及「官符」相關是非。
開運秘笈：
佩戴「虎形」飾物，穩固「寅午戌」三合之局。
⻄北⽅（本命⽅位）擺放狗形擺設，但需避開沖肖⿓家⼈。
⽂件往來、網路⾔論需格外謹慎，防「官 符」纏⾝。
進⾏任何美容療程前，務必諮詢專業意⾒。
⽣肖豬（亥）｜貴⼈相助整體評分：★★★☆☆
樂命簡評：事業與姻緣運向上，得「⽉德」女性貴⼈相助。但健康及財運需警惕。
事業：「⽟堂」星助名氣提升，利從事裝修、置業、珠寶、旅遊等⾏業。
財運：「劫煞」、「⼩耗」星主破財，須防盜竊、騙案，量入為出。不宜追求⾼風險回報，正財為上。
感情：「⽉德」星利肖豬男⼠感情發展，秋季機緣更佳。
健康：命宮⾒「死符」，需注意休養，提防過勞受傷或經歷⽣離死別。宜早作化煞祈福。
開運秘笈：
佩戴「⽺形」或「虎形」飾物，借六合、三合之⼒。
錢財分散管理，避免⾼風險投資，並安裝防盜設施。
農曆四⽉、⼗⽉避免⾼危⽔上活動。
多⾏公益，捐助醫療機構，積福化解「死符」。