骰界｜李駿傑郭嘉駿齊指Jason Loi蠢 吳肇軒被爆唔識Kim係ROVER成員

由李駿傑(Jeremy)、郭嘉駿(193)、蘇雅琳(Ivy So)、雷濠權(Jason Loi)、吳冰和吳肇軒主持的遊戲綜藝節目《骰界》，昨日(11日) 播出的一集，有ROVER隊長卓金樂(Kim)、小薯茄的蔡曉童(童童)和麗英以嘉賓形式加入。Jeremy、193、吳肇軒與Kim和童童組隊，Ivy、Jason、吳冰則與麗英組成一組。

Jason自認 蠢 各人進行第二輪「賞骰任務」時，其中一關「機密訊骰」，各組需要挑選一位組員負責給予提示，從25個詞語中找出屬於自己組的不同關鍵字。吳肇軒首先以「Jason」作為提示，Jeremy及193立即舉手兼大叫「我知我知」，之後更異口同聲地講出「蠢」字，結果當然估中這是關鍵字之一。面對眾人的反應，事後Jason亦坦言：「佢地就成日喺節目入面笑『Jason咁蠢，到底識唔識玩㗎？』，我都承認嘅，即係某啲game我真係唔係好諗得明點玩，所以就亂咁玩。」

Kim 無辜中箭 Jeremy又估Jason與關鍵字「新人」或「薯仔」有關，因為Jason是Dicers中入行年資最短的一位。不過193提出：「我懷疑軒仔唔知佢係新人，佢唔識ROVER啲人㗎，佢今日嚟到問我佢（指著Kim）係邊個啊！」Kim無辜中箭。