曾傲棐挑戰一日行勻全港所有年宵 土瓜灣有清潔龍阿德揮春拎

14個年宵市場日前開鑼，曾傲棐(Arvin)就挑戰一日內行勻14個年宵，並只用港鐵作為接駁交通工具，由朝早八時二十分開始行到夜晚十時。他以東涌的年宵市場作起點，因為時間尚早，他只可以在外圍觀看，之後轉戰屯門年宵，並簡單介紹入面的特色，同時也會告訴大家有關交通位置。 第三站是元朗年宵市場，他表示這個是最多回憶的地方，對上一次是六、七年自己在該處擺檔。他亦提到因為西貢原本有年宵，但太人關係，今年未有舉辦，笑謂以自己的速度是未必夠時間。

同唔多熟嘅人打招呼感老尷 去到第四站，他指荃灣的年宵市場比較多濕貨，下一站葵青時，他已經表示很熱，而葵青的年宵市場攤檔跟荃灣的相若。他又讚第六站的深水埗年宵是最就腳，此時亦開始見到他的頭髮開始比較笠。之後他走到維園的年宵市場，表示撞到不少熟人、KOL、同學等，他說︰「我覺得世界上最恐怖係遇到識，但又唔熟，之後同佢哋Hi、你點呀再冇下句，我就發生四、五次，好想搵個窿！」

爆蝦破熄咗咪 他去到太子站時，才發現花墟與年宵市場是不同出口，但Arvin就爆蝦碌，因為熄了收音咪，令他要後期配音。由於他已經忘記當時在說甚麼，所以只好亂配一通，非常搞笑。

因為Arvin立了flag要用港鐵做接駁工具，當他由黃大仙站行上慈雲山時，發現慈雲山年宵市場今年沒有舉辦。他說︰「今日開鑼，尋日做research時，睇個list係有，仲話「2026年年宵」，但睇返個page係58分鐘前改咗！唉……好多page都話有西貢，去到今朝search就話人流太少冇搞，點知慈雲山都係一樣！但都錯有錯著，原來今年係有土瓜灣嘅！」由於當時已經27度，畫面見到他的面有一大滴汗。

土瓜灣年宵係最好 Arvin前往土瓜灣年宵時，表示由朝早到下午4時許都未去過廁所。土瓜灣年宵是第9站，他大讚是「全港最佳年宵」，因為免費取到清潔龍阿德的揮春，而且更有不同打卡裝置，令他高呼「門口仲話有派禮物環節，土瓜灣好地方！你哋未必feel到，但我真係好開心！」而且他更遇到清潔龍阿德，他立即上前跟他合照，之後更大讚土瓜灣年宵是最好的一個。

之後他再去將軍澳、觀塘的年宵市場，此時他的劉海已經非常笠，加上年宵市場開始亮燈，他坦言尚餘幾個，要把握時間在年宵市場閂門時完成任務。接住他到新界區的市宵，依次序是沙田、大埔、上水。去到最終站，他表示用了13個多小時終於完成食環署轄下的14個年宵，總共行了4萬多步，行了30幾公里，車費用了149.5元，最後更不忘表示「聽我新歌，未有就聽住舊嘅先！」