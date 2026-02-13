熱門搜尋:
出版：2026-Feb-13 08:00
更新：2026-Feb-13 08:00

JACE陳凱詠回應票房滯銷：不用數字定義音樂 盡力交出尊重舞台的演出

JACE陳凱詠坦言，自組公司獨音發展後，經常面對理智與感情的矛盾。(娛樂組攝)

JACE陳凱詠將於年初二及初三(1819)舉行首個紅館演唱會《JACE WORLD》，預告獲偶像陳慧琳和好友林家謙擔任嘉賓，為呈獻最佳演出，更特地租借場地進行近乎一比一排練，誠意十足。不過，一直有傳演唱會門票滯銷，JACE在今日凌晨於社交平台發文回應，直言票房是現實，不會扮作看不到，但強調，「我從來唔會只用數字定義成功定義音樂。」承諾會投放所有資源做到最好，務求讓觀眾感受到她對舞台的尊重和誠意。

被批沒練好基本功

距離開騷不足一星期，JACE今日凌晨在Threads發文，寫道，「好多人話我滯銷，我理解。票房係現實，我唔會扮睇唔到。但我從來唔會只用數字定義成功定義音樂。既然我有幸踏上紅館呢個舞台，我一定會將所有資源放喺最好嘅音樂、排舞、舞台效果，同埋現場演出。如果你唔鍾意我，唔緊要，但如果你入場，希望你會感受到我對呢個舞台嘅尊重同誠意！」不少圈中友好都留言打氣和期待她的演唱會，曾跟他合唱《漸漸我們》的呂爵安Edan、江𤒹生(AK)、郭嘉駿193、邱士縉(Stanley)、關智斌、游學修、陳健安、吳林峰、梁祖堯、談善言、吳肇軒，填詞人OscarDonald及藍奕邦等。

雖然，仍有網民批評她轉移視線，「基本功唔練好，個個走去行shortcut，刷下獎開下紅館就呃大眾，樂壇有新希望……無非都係想靠表面嘢威啫。」但亦有不少網民反駁，「人地賺定蝕都係佢承受代價，成個祖師爺咁教訓一個肯努力嘅歌手(對比其他歌手，Jace 基本功算係ok㗎喇)，唔祝福，又唔使咁人身攻擊嘅。」、「佢唱歌唔係最好，但係綜合表現肯定唔差先。呢幾年樂壇嘅荒謬代表點樣排隊都輪唔到Jace￼。」、「佢一個人就代表香港樂壇荒謬？」，亦有網民以JACE的歌曲《收聲多謝》作回應。

