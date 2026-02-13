何超欣對鏡頭恐懼拒入娛樂圈 坦言容貌焦慮自覺要減20斤

何超欣近日接受內地媒體訪問，五官標誌的她，被指如果進軍娛樂圈很快就會賺到錢，她卻自爆對鏡頭有恐懼：「我對鏡頭不太行，我有點慌。大家不都說我眼睛又睜不開、眼睛沒有神，各種的，又說我不好看，我覺得大家說得特別對，所以我不應該進去這條路。」再問如果有人邀請她演戲會參與嗎？她再搖搖頭拒絕：「我怕，都說我是真的對鏡頭用恐懼的人。」

覺得自己太胖

談到容貌焦慮的話題，年紀輕輕的她表示已有這個問題，並指經常覺得自己太胖：「要開始減肥，我這個體重跟娛樂圈的比，我得再瘦20斤。我沒有這個能力，我沒辦法一直保持非常瘦。娛樂圈的人他們都長得很漂亮，我是個顏控都很喜歡他們，而且我覺得他們都是很有能量的人，因為他們在影響很多人，你如果沒有這個能量，你是影響不了那麼多人的。我也很崇拜他們的，我也很羨慕他們的力量，可是每個人有自己的道路嘛，我覺得那個可能不是我的道路。」網民都紛紛留言指何超欣對自己要求過高，「其實她已經好完美」。