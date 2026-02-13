黃淑蔓相隔近7年推出全新個人專輯 拒扮成熟重拾童真做自己

拍攝專輯靚相當日，Feanna可愛造型滿場飛，現場充滿她的笑聲，她說：「好開心，我第2張專輯《growth》出咗啦！碟內嘅歌橫跨咗由我讀緊中學、大學到出嚟社會工作。細細個好多嘢唔識，或者唔知道現實嘅殘酷，出到嚟做嘢多多少少遇到一啲經歷，碟內有好多類型嘅歌，分為三部曲：受傷heart broken、自我療癒、重新出發，比喻成長。」其中以藥水膠布和毛公仔代表「療癒」，Feanna與毛公仔身上都貼了不同大小的膠布，她笑說：「今日有三隻熊公仔陪我影相，最大呢隻叫『野比』，因為佢係大熊（《多㕸A夢》主角全名『野比大雄』），哈哈！我唔開心嘅時候就會攬住公仔一齊瞓，屋企兩隻貓就係識郁嘅公仔，我用佢哋抹過無數嘅眼淚。我超級鍾意公仔，成日會去買公仔、夾公仔，因為我見到公仔就被療癒，感恩有公仔陪伴。而另一樣可以令我開心返嘅就係『食嘢』！」

成熟其實好痛苦

Feanna表示公司一直給予她在音樂旅途上很大自由度，並沒有因為年紀小而少參與，出道以來每一首歌，她都加入很多個人意見。她說：「第1張專輯《Feanna 17+》好明確主題係我18歲，今次專輯創作總監阿Tsz，第一次開會就俾咗『膠布』呢個concept我，佢嘅PowerPoint仲寫住Inner Child（內在小孩）。係喎，我由一個中學生到現實嘅社會，我的確都傷痕纍累。所以希望大家喺開心或者有任何情緒，聽完我呢隻碟嘅歌都好似有塊膠布咁，可以治癒你嘅心靈。」

回顧初出道的自己，Feanna說：「大家都見過我細個嘅時候，都會覺得呢個妹妹仔好成熟，諗嘢好似好大個咁，事實我係扮成熟。長大後，發現一個人要成熟其實好痛苦，所以我就去搵返細個冇去enjoy嘅事情，例如我而家好鍾意去主題樂園、好鍾意公仔、好鍾意colorful嘅嘢，呢啲都係以前冇做嘅事。第1張專輯幾乎每套衫都著高踭鞋，打扮得好成熟。而今次嘅造型，只有一套衫著高踭鞋，仲要唔係斗零踭，主要都係著波鞋，好開心呀！」雖然Feanna表示「食嘢」是她另一個自我療癒的方法，但為了健康、增強抵抗力，她見營養師，花了半年時間減重超過10kg。她說：「我以健康角度出發，所以時間上會慢少少，有時會強差人意，我覺得最緊要自己開心，其實我而家呢個體重好健康。為咗靚啲，靚啲我都會開心，我會再努力啲啲。」期待又開心又靚又健康的Feanna，現身周日首個個人音樂會。