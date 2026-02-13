鄭秀文爆劉德華有社恐 為人單純生活重心圍繞家庭

天后鄭秀文(Sammi)近日為賀歲電影《夜王》落力宣傳，日前，她現身鄭裕玲(Do姐)的Youtube 節目《The Do Show》訪問，期間她提到合作無數的天王劉德華，更大爆對方有社交恐懼症。

懂得待人接物

Sammi與劉德華多年來在電影上已合作無數，包括《孤男寡女》、《瘦身男女》、《龍鳳鬥》等，她憶起第一次跟對方合作《孤男寡女》時，需要花時間磨合，「起初需要花時間去琢磨彼此的相處方式，畢竟我們完全不熟。不過合作起來還是不錯的，就像我剛才說的，一個名氣和地位越高的人，反而越懂得待人接物，他會讓你覺得很自在。」