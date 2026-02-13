鄭秀文爆劉德華有社恐 為人單純生活重心圍繞家庭

天后鄭秀文(Sammi)近日為賀歲電影《夜王》落力宣傳，日前，她現身鄭裕玲(Do姐)的Youtube 節目《The Do Show》訪問，期間她提到合作無數的天王劉德華，更大爆對方有社交恐懼症。
懂得待人接物
Sammi與劉德華多年來在電影上已合作無數，包括《孤男寡女》、《瘦身男女》、《龍鳳鬥》等，她憶起第一次跟對方合作《孤男寡女》時，需要花時間磨合，「起初需要花時間去琢磨彼此的相處方式，畢竟我們完全不熟。不過合作起來還是不錯的，就像我剛才說的，一個名氣和地位越高的人，反而越懂得待人接物，他會讓你覺得很自在。」
不熱衷應酬
Sammi 表示非常珍惜與劉德華這份工作以外的友情，經過多次的合作後，二人已由拍檔變成好朋友，「我會去他家吃飯、聊天、常常互傳訊息，這是在工作夥伴的身份之外，慢慢建立起的朋友關係。」她更大讚作為天王的劉德華其實為人很單純，生活重心幾乎只圍繞家庭和女兒，「以我對他的了解，他並不特別熱衷於應酬，也不是那種很擅長交際的人，我覺得他能有今天的成就，真的不是靠他的人脈，完全是靠他自己努力打拼出來的，他很勤奮，甚至我覺得他有點social恐懼症，我好喜歡他這一面，很可愛，很真誠。」