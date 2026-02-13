周秀娜自出道開始屢傳被富豪包養 李家誠無辜被拖落水

恒基兆業地產集團主席李家誠今日（13日）以個個人名義發聲明，控告周秀娜誹謗及騷擾，強調自己絕不認識周秀娜，亦與她絕無任何關係。同時他將會控告 5 個 YouTube 頻道及 Google LLC 誹謗及騷擾，望停止不可助長的網絡欺凌文化。

翻看昔日新聞，娜姐的報道不時出現「富商」、「富豪」的字眼。2009年起娜姐初出道時，曾在訪問中透露自己獲邀出席富豪飯局，之後每當娜姐有活動時，報道不多不少都會提及富豪。2010年，娜姐推出寫真集時，又傳獲內地富商看中，更指對方會為她豪花百萬宣傳。然而，每當傳媒問她關於富豪的傳聞時，她的答案都是模棱兩可。

去到2016年，有雜誌以「周秀娜踏上超級富二代 暴發上岸」，內容提到工作不多的娜姐不但置業又大搞生意，當記者問她是否認識富二代時，她不但沒有否認，更稱交朋友不會理對方背景。自此，不少平台就將傳說中的富二代矛頭指向李家誠，娜姐亦沒有作任何澄清。其後互聯網愈來愈發達，不時有平台以周秀娜、李家誠及徐子淇為題的文章湧現，而YouTube平台更有不少相關影片，指娜姐與李家誠有關，唯大部分文章或影片出現時，娜姐都撞正有新搞作或電影推出。

唯一一次，娜姐正式否認跟富豪有關是去年她接受方健儀的訪問，適逢她的電影《私家偵探》上演，娜姐在訪問中被問及「被人包」和大肚的傳聞，娜姐感謝對方問她這條問題，表示：「真係好感謝你問我呢個問題。（因為從來冇人問過你？）真係冇人問過我，好似呢件事已經唔需要問，我真係覺得好冤枉，嗰個冤枉係我覺得我係咪因為咁所以冇拖拍？我真係唔知點解會咁樣傳出嚟，我又唔認識嗰個當事人。（你指男方？）男方，我唔認識㗎真係。」然而，在訪問出街後，仍出現娜姐跟李家誠有關的新聞，甚至更將已故的李兆基寫入內文，並塑造娜姐悲慘形象。