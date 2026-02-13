周秀娜罕有回應被包養傳聞 與余德丞傳姐弟戀大讚對方是暖男

恒基地產的李家誠律師代表，宣布今日(13日)向周秀娜、5個YouTube頻道以及Google提出訴訟，指控周秀娜在多年來以虛假傳聞及失實討論，導致公衆產生誤會，認為李與周有特別關係。同時指控Google及有關YouTube頻道未有刪除相關的影片，聲明更指李家誠絕不認識周秀娜，亦沒有任何企圖或意圖認識她。

影片一度下架 周秀娜早年不時傳出被包養及大肚傳聞，去年她接受方健儀YouTube節目《女人方言》訪問，她亦激罕大方回應表示：「真係好感謝你問我呢個問題。(因為從來冇人問過你？)真係冇人問過我，好似呢件事已經唔需要問，我真係覺得好冤枉，嗰個冤枉係我覺得我係咪因為咁，所以冇拖拍？我真係唔知點解會咁樣傳出嚟，我又唔認識嗰個當事人。(你指男方？)男方，我唔認識㗎真係。」據指，這條影片今日一度下架，但約半小時後又再重新上架。

自稱 感情空白 現年40歲的周秀娜2009年以「𡃁模」身份出道，瞬間爆紅，近年轉型做實力派演員。周秀娜自出道以來，公開承認的戀情只有與髮型師男友陳偉成的6年情，有指男方偷食，二人於2013年分手。其後，周秀娜曾與黃宗澤及富商等傳過緋聞，更有指她一度與TVB 小生余德丞（Dickson）譜出「姐弟戀」，二人孖住睇戲和欣賞容祖兒演唱會，周秀娜大讚對方是暖男，更是個很有感覺的鄰居；2024年周秀娜在社交網分享日本滑雪照，被網友發現她的太陽眼鏡反映出身高約6呎的型男，當時一度被指疑似有新發展，但周秀娜對於所有緋聞皆否認，坦言感情空白。