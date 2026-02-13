小S宣布正式復工 努力走出低潮情緒：先給自己一季的時間

自徐熙媛(大S)去年2月離世後，胞妹徐熙娣(小S)一直深陷喪姊悲痛，並向節目《小姐不熙娣》請假全面停工，期間她僅現身過金鐘獎。大S已經逝世一周年，日前其雕像落成後，小S決定重新回到工作軌道，今日(13日)她在社交網正式宣布復工，並謂：「我覺得我應該可以試著開始工作了」。



小S貼出一張身穿睡衣的照片，寫道：「這段時間，謝謝東森電視台一直支持我，默默的等待我回去工作，也感謝Sandy吳姍儒、薔薔、派翠克把節目做的那麼精采，還有可愛的班底們和辛苦的同事們。」她續指：「我覺得我應該可以試著開始工作了，因為不斷的給自己時間，就好像不斷的讓自己陷入低潮的情緒！所以我要開工了，但我先給自己一季(3個月)的時間，去尋找新的小S，我希望一定要是我自己都喜歡的樣子。」最後，她感謝期待她復出的每一個人，「我會照著我的心情去好好做的，2026，祝福大家一定要健康、平安～」不少網民都讚好，並紛紛留言送上鼓勵。