Cool Style藝人喜迎馬年 鄧麗欣事業愛情皆得意策劃過年大計

馬年將至，Cool Style一眾藝人鄧麗欣(Stephy)、許恩怡(Natalie)、譚旻萱(Mandy)、任晴佳(Ella)、劉沛蘅(Hillary)、何嘉莉(Lillian)、林熙彤(Hazel)、莎莎(SaSa)與趙君瑜(Angelina)，齊心送上祝福，願大家在新的一年收穫滿滿的福氣與希望，平安順遂。 Stephy去年可謂大豐收年，一連舉行了其首個個人紅館、澳門演唱會，場場爆滿，人氣爆燈！Stephy工作不斷，年尾更勇奪叱咜「我最喜愛的女歌手」獎，為去年劃上完美的句號。Stephy事業愛情皆得意，新的一年，Stephy已定下目標：「過去一年係豐收同開心嘅一年，好滿足，亦都好鍾意嗰種好充實嘅感覺，嘗試到好多新嘅嘢，更加有好多估唔到嘅成果，新嘅一年希望有更多進步。其實我成日會俾自己一個目標，唔會係好長遠嘅，就好似我之前嘅演唱會主題，step by step，繼續去嚐試新嘅事物，繼續俾一啲驚喜大家，都係新一年嘅願望嚟。」即將來臨的農曆新年，Stephy將會跟往年一樣，會跟家人、朋友在家中慶祝、吃盤菜、遊戲耍樂，趁假期好好休息後，便開展新一年的工作大計！

期待馬年有全新挑戰 出道短短4年的Natalie在影喜見成績，參演電影《無名指》、《地母》、《贖夢》、《搖籃凡世》與《他年他日》陸續上映，她更憑《無名指》殺入「第44屆香港電影金像獎」角逐最佳女主角殊榮，成績裴然。踏入馬年，Natalie希望繼續為港電影圈努力：「好榮幸得到金像獎女主角入圍資格，好多謝觀眾同業界嘅前輩、朋友對我嘅支持同埋喜歡我演嘅角色，其他入圍嘅都係好好嘅演員，每一位都係我好尊敬嘅演員，競爭好激烈。今年一眨眼就過去，可能係因為電影帶咗我到好多唔同嘅地方，意大利、台北、紐約、首爾、釜山、東京，作為演員，跟觀眾見面同交流實在太重要，每一個相處都好珍貴，我好感恩咁多人能夠睇到同支持香港電影。2025年花咗好多休息時間睇書、睇電影，思考自己想成為一個點樣嘅演員、想參與一啲咩項目。我對新一年充滿期待，準備好迎接唔同嘅角色、題材、團隊、語言嘅挑戰同收穫！」

任晴佳跟父母泰國度歲 這個農曆新年，正在英國讀書的星二代Ella，將跟爸爸媽媽到泰國度歲，家人團聚的同時Ella也不忘為考試衝刺，她將隨身帶備書本溫習，體現學霸本色，Ella笑說：「新年期間正在英國上學，幸好中間有一星期的假期，我已約了爸爸媽媽一同到泰國的海邊曬太陽、游泳，跟爸爸一起在海邊跑步、做瑜伽、學打golf，我還跟爸爸媽媽有個約定，我們每天晚上都會看一部電影，把之前忙碌時沒看的電影補上，很期待能夠度過一個溫馨又熱辣辣的新年。因為即將考試了，我已想好，會一邊看海景，一邊聽着海浪聲溫習，這樣可能會更加專注，哈哈……其實新年能夠跟家人一起度過，真是感到十分幸福！我祝願大家新一年身體健康！心想事成！正在讀書的朋友學業進步！」自嘲沒有太重事業心的Hillary，今年有了明確的目標方向：「新嘅一年，我最想做嘅就係學煮嘢食，因為年紀都唔細，為將來嘅屋企，我要準備做一個賢妻良母，所以我今年首先係需要好多桃花，始終做呢行都好需要人緣，哈哈……希望再多啲運氣同機會，自己再加返多少少積極同努力。」而Lillian將跟家人在港共度春節， Lillian透露馬年的工作上將有突破性的發展，希望會帶給大家驚喜。