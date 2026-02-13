謝賢前女友CoCo重提2千萬分手費 爆謝霆鋒結婚未有向她敬茶

現年89歲的謝賢（四哥）1995年與狄波拉離婚後，身邊一直不乏女伴，2005年，與細他49年的上海模特兒CoCo發展「爺孫戀」，二人最初未被外界看好，但最終戀情亦維持了12年，並在2018年分手。

回應指控

這段「爺孫戀」結束後，CoCo一度「神隱」，更有傳謝賢支付了2000萬港元予給她作補償，令她多年來生活富泰。近日，CoCo高調接受內地傳媒訪問，即被網民指她又再想復出欺騙老人家；日前，她就開直播回應指控，並強調：「我CoCo不是那樣的人，第一我從來不講別人的隱私和八卦，第二我想澄清的是，我不會誣陷任何一個人，尤其是曾經對我那麼好，視我如珍寶，把我當孩子一樣愛的一個人，教育我的人，我怎麼會去講他的不好和壞話呢？」CoCo雖然未有公開指名道姓，但網民都猜測她是在說謝賢。