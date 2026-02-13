群星撐Apple TV年度晒冷 挾F1熱宣布再有新搞作｜洛杉磯直擊

今年Apple TV的內容極之豐富，大獲好評的《富貴鄰住偷》(Your Friends & Neighbors)在今年4月將會推出第2季，主角Jon Hamm表示首季已打下堅實的基礎，現在則可發展眾角色的風格及擴充故事內容。飾演Mel Cooper的Amanda Peet則要面對更年期的挑戰，演出既搞笑又充滿說服力。今季更增添新角色，由占士馬史頓(James Marsden)飾演一名豪爽和極愛炫富的新鄰居Owen Ash，使內容更添笑料。其他節目《Shrinking》、《乜都得教練》(Ted Lasso)、《謎探休格》(Sugar)、《殘句線索》(The Last Thing He Told Me)和《眾生為一》(Pluribus)均會添食開拍新一季之外，還預告未來一年的重頭節目，包括由卻羅素(Kurt Russell)、懷亞特羅素(Wyatt Russell)和澤井杏奈合演的《君主組織與神秘巨獸》(Monarch: Legacy of Monsters)、基斯柏特(Chris Pratt)主演的《Way Of The Warrior Kid》、金像女星瑪莉薛汀寶(Mary Steenburgen)主演的匹克球喜劇《The Dink》、米雪菲花(Michelle Pfeiffer)夥拍艾麗芬寧(Elle Fanning)劇集《瑪歌沒錢途》(Margo's Got Money Trouble)等等，而萬衆期待的Anya Taylor-Joy新劇《Lucky》，更宣布《美麗有罪》(American Beauty)女星安妮貝寧Annette Bening強勢加盟，陣容鼎盛。

聯手F1賽車創新科技

至於伊麗莎白摩斯(Elisabeth Moss)、Kerry Washington、凱特瑪娜(Kate Mara)主演的《Imperfect Women》，內容描述三名不同背景的女性是大學時期的老友，但在一宗謀殺事件發生後，發現大家都各自隱藏着秘密；三位女主角大鬥演技，在幕前的化學作用極奇精彩。劇集在洛杉磯的華人地區、市中心及其他著名景點拍攝，身為監製之一的Kerry表示在加州大火後可在洛城開工是十分之振奮的事情，因為有很多工作人員的家園也被火災燒毁。

去年，畢彼特(Brad Pitt)孭飛大片《F1電影》(F1 The Movie)創下驕人的票房紀錄，今年Apple繼續和F1賽車聯手合作創造新科技。F1的CEO杜明尼哥利(Stefano Domenicali)在活動上表示，現在F1賽事已成為國際矚目的運動之一，全球有24項賽事，每一次的賽事都像超級碗(Superbowl)般精彩。杜明尼哥利稱：「美國的Ford和Cadillac也開始籌備參賽，觀衆們也趨向年青化，F1賽車活動吸引了許多年輕粉絲，有四成以上是女性。我們也不斷把賽車技術帶入新階段，例如用永續燃料去賽車，如何令賽車的設計更完美。每一場賽事我們均吸引到40至50萬名觀衆們入場，令到我們明白這運動的重要。科技和美麗的一面。」Apple高級副總裁 Eddy Cue亦指，拍攝《F1電影》時已擴展了許多新科技，隨着F1賽程發展，Apple也在不斷創新，用戶在使用iPad、iPhone時只要打「McLaren」便可以看到McLaren的賽事、賽車手資料和賽事數據，可免費看到所有F1賽事，是首次使用的先進科技。