YT周殷廷新歌自我挑戰舞技 出動頂流級愛驅拍MV

《SOCIOPATH》是《阿修羅》的延續，周身刀的YT今次身兼多職，還擔任監製及填詞人，MV亦是由他親自執導，這首歌是描述圍繞內心心魔的鬥爭。他希望每次新歌也令人有新鮮感，YT表示，今次首歌有些辛苦及難唱，因為他加入rap及用了比較多假音唱法，他希望可以用假音唱得有力又肉緊，所以他錄音多次才收貨！

相隔9年再跳舞

今次在MV中，YT更大展其舞藝，他笑說：「係我自己想加一啲跳舞動作，咁唔知work唔work，真係好大挑戰，我對上一次出跳舞歌係2017年啦，所以我覺得其實如果下次挑戰做跳舞歌手嘅話，要9年之後，或者係19年後先出一次跳舞歌，係我自己定比自己嘅一個目標囉！」YT每次拍MV都會有新搞作，這次他借出自己心愛的頂流級電單車拍攝，YT說：「因為R1係地上其中一架最快嘅電單車，我諗喺速度上絕對係喺電單車界上面嘅頂流，由於故事中提到要逃離心魔，需要有極速感覺，R1電單車就代表到速度感，所以最後就選擇用咗R1去成為今次我MV嘅closing！」YT又透露，MV中有不少彩蛋與過往的MV有關，與今次或者會互相呼應，當中就睇下大家會否搵到這些彩蛋！