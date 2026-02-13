熱門搜尋:
娛樂
出版：2026-Feb-13 23:01
更新：2026-Feb-13 23:01

Bob向受影響商戶致歉稱立即改制度 不會特別照顧Benz雄囡囡

PHOTO 2026 02 13 22 05 27 3

林盛斌否認有十億身家。（娛樂組攝）

Bob林盛斌今日到上水廣場與由他撮合的曾展望及葉蒨文一齊出席高德地圖活動。Bob指很開心跟他們同場，見到他們工作不斷，形容他們是無綫最多job的一對，但他亦有著二人要積谷防飢，搵到錢要儲起做投資，好好諗將來。

早前到大馬宣傳他有份拍攝的賀歲片，他透露每天都馬不停蹄到不同地方宣傳，首映禮舉行非常成功，當地的民眾也非常熱情，自己也感開心。對於有指他擁十億身家，他說：「有仲洗做咩！十億！黐線，仲爭好多個零！唔好亂咁講啊，一陣間稅局搵我！」他又指自己一直努力發展個人事業、小生意、工作室都一步一步去做。

PHOTO 2026 02 13 21 59 00 PHOTO 2026 02 13 21 59 08 PHOTO 2026 02 13 21 59 22 PHOTO 2026 02 13 22 00 50

談及有網民指其公司一直被Bob 旗下員工致電聲稱可以提供服務，令他不勝其煩，Bob表示自己的公司有不同項目，當中有涉獵推廣、市場策劃，「同事係會cold call，可能係制度上出問題，既然人哋話冇需要，就唔應該再打電話比人哋，變相騷擾咗人哋。我知道之後立即聯絡返公司個同事，叫佢哋跟進返做前線嘅同事，唔單止影響咗公司，仲會影響埋我，仲要有人投訴就唔係好好睇嘅事。而家改良咗，唔需要服務嘅，就唔需要再聯絡。可能個新同事比較進取，覺得上一手聯絡過唔得，可能佢會自己得。所以我都同所有受影響、受到困擾嘅朋友講聲，唔好意思，Sorry！」

PHOTO 2026 02 13 22 05 27 2

Bob表示已叫相關同事留意，並向受影響的商戶致歉。

欣賞許紹雄女兒語言能力

他透露最近公司簽了四位藝人，包括許紹雄的女兒許菁惠、應昌佑、王晶女兒Dada Wong及劉晨芝。他表示跟四位一直都認識，覺得他們都不錯，亦有興趣做主持，所以和他們合作。對於簽許菁惠，Bob表示有留意對方的YouTube頻道，覺得她非常清新、有學識的好女仔，二人傾偈時，聊做主持的話題，她很想合作，見對方語言能力好好，所以嘗試合作。他又指不會因為對方是許紹雄的女兒給予特別照顧，給予較多工作，會按客戶需要安排，亦相信這一行有不少前輩、朋友會看著她。

PHOTO 2026 02 13 22 05 27 6 PHOTO 2026 02 13 22 05 27 5

