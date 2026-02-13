Bob向受影響商戶致歉稱立即改制度 不會特別照顧Benz雄囡囡

Bob林盛斌今日到上水廣場與由他撮合的曾展望及葉蒨文一齊出席高德地圖活動。Bob指很開心跟他們同場，見到他們工作不斷，形容他們是無綫最多job的一對，但他亦有著二人要積谷防飢，搵到錢要儲起做投資，好好諗將來。

早前到大馬宣傳他有份拍攝的賀歲片，他透露每天都馬不停蹄到不同地方宣傳，首映禮舉行非常成功，當地的民眾也非常熱情，自己也感開心。對於有指他擁十億身家，他說：「有仲洗做咩！十億！黐線，仲爭好多個零！唔好亂咁講啊，一陣間稅局搵我！」他又指自己一直努力發展個人事業、小生意、工作室都一步一步去做。