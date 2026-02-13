熱門搜尋:
娛樂
出版：2026-Feb-13 23:46
更新：2026-Feb-13 23:46

《造星VI》TELLER孖范卓賢加盟MakerVille 親解fans暱稱「范粒」「TELLER星人」(有片)

《全民造星VI》冠軍王偉俊(TELLER)和季軍范卓賢(Jacky Fan)正式加盟MakerVille，今日(13日)舉行新歌發布會，TELLER和Jacky Fan分別首唱個人新歌《I'm telling you》和《淚光萬歲》，並即席清唱與現場fans玩遊戲。此外，兩人各自演唱總決賽Solo項目的歌曲《Be The Top》和《酷愛》，又合唱MC張天賦的《世一》和側田的《命硬》，雖然唱《命硬》時音樂遲入，但Teller即時「執生」清唱，處變不驚。活動結束前，他們大派心心兼深情分享感受，冧爆一眾fans。

Jacky Fan未敢騷肌怕影響食慾

兩人受訪時表示心情興奮，Jacky Fan笑言腎上腺上升，但望見現場fans立即充滿力量。TELLER新歌《I'm telling you》MV將於明天情人節(14日)推出，歌曲講述自己幻想狂追女生；Jacky Fan的新歌《淚光萬歲》MV則於15日推出，，屆時兩人將會開live與fans一起看MV首播他自爆「瞓身」拍攝，不過全身包到冚，「呢個MV真係講我出道前嘅生涯、表演工作，所以都幾有意思，好感觸。」他為參加《造星VI》減去26公斤，問到將來可會騷肌時，就笑言不抗拒，「遲啲實有機會，(不介意？)我怕大家介意，影響巿容，我怕影響大家食慾！」他自言在韓國受訓時，被導師勒令要減肥，目前仍需努力。

fans拒叫「范桶」

談到兩人fans的暱稱，原來各有故事，Jacky Fan笑言，「官方fans club叫『范糰』，但係有段時間好想叫佢哋『范桶』，但佢哋舉腳唔贊成，所以我就俾個註解，佢哋group埋一齊喺呢度就叫『范桶』，平時聚埋就叫『范糰』，陣間返屋企逐個散開就叫『飯粒』。」TELLER自言好鍾意外太空星球，一班喜歡他的fans就叫「Teller星人」，「我真係諗咗兩晚，(難過諗rap詞？)係呀，我問過ChatGPT，但最後都係自己諗。」

未出道已踏紅館 感激Gin Lee

Teller所屬的B3組，早前擔任Gin Lee演唱會嘉賓，對於未正式出道已踩上紅館舞台，Teller心情仍然興奮，「我自己都估唔到，只係完咗《造星》一個月，已經邀請我哋上呢個舞台，紅館對好多歌手嚟講都係里程碑，所以好感激Gin Lee俾機會我哋。」他與TUZERO在Gin Lee唱《Good Night》時，更特地以她的歌曲名創作廣東話rap詞，令Gin Lee大感窩心，更表示有意推出B3版《Good Night》，Teller就話只要Gin老師開聲，必定配合，至於他朝踏上有機會在紅館開騷，可會請Gin老師以作回禮時，向來害羞的他就口窒窒，Jacky Fan幫口解釋指今日才出道，不敢想像有機會開紅館個唱。

