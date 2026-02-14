葉蒨文歡迎fans邀合照 曾展望開心觀眾留言節目細節

葉蒨文（Sophie ）及曾展望（GM）到上水廣場出席高德地圖宣傳活動，二人表示相信是客戶看中他們這對組合叫「GPS」。Sophie 稱有用高德地圖練習普通話，他們亦希望有天可以為程式錄音，為大家導航。

日前有網民拍到二人在商場拍拖，更獲網民大讚Sophie的衣服漂亮。他們表示知道是誰拍，因為當時大家對望了幾秒。問到遇到偷拍他們的途人，會否反客為主跟他們合照，GM笑謂怕自作多情，「如果佢哋問，我哋一定會一齊影，無任歡迎。」Sophie 表示遇過很多次有途人想合照，「佢哋本身都唔係想打擾你，只不過係好鍾意你，所以就想親近一下，問候下你，祝福下呢，呢啲係好開心嘅！」

GM在無綫的新宣傳片變駙馬，他表示一直以為是演將軍，自言很想拍古裝，他又謂兒時會幻想自己是金庸筆下的張無忌。問到他覺得Sophie可演哪位古代人物，GM稱可以演武則天，問到是否代表對方私下很霸氣，他稱只是想看下對方霸氣一面。Sophie坦言也想拍古裝戲及唱古裝劇的主題曲。談到他們在宣傳片內用口互餵爆谷，GM稱很小兒科，更稱製作組有看過更激的表現。

他們在《在一馬當先行大運》的對白有不少笑位，二人直言有一齊度，希望令效果更好，GM開心觀眾留意到他們的細心設計，也沒想到師傅們很有急才接得住他們的笑料。