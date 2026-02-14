熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 周顯 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Feb-14 12:30
更新：2026-Feb-14 12:30

徐浩婚後首個情人節為老婆親下廚 談與曾樂彤拍片合唱：愛火濃烈

分享：
WhatsApp Image 2026 02 13 at 9.48.29 PM (1)

徐浩帶同LIVE BAND出席TELLER與Jacky Fan新歌發布會。(娛樂組攝)

adblk4

《全民造星VI》王偉俊(Teller)和范卓賢(Jacky Fan)昨日(13日)舉行新歌發布會，在節目中擔任音樂顧問的徐浩，不但聯同LIVE BAND為兩位新人伴奏，更為Jacky Fan創作的新歌《淚光萬歲》擔任監製和編曲，他自言是嚴師，督促對方勤力作曲，「我叫佢唔好諗住作一首，佢都寫咗十幾首先揀到一首，(是否乖學生？)都算聽話，佢會聽我哋意見，但亦好有主見，好清楚自己嘅想法。」至於TELLER就比想像中害羞，「睇佢形象唔似，原來佢係好怕醜，我都叫佢放膽啲講嘢，但佢一上台就另外一個人。」

adblk5
63303781 c362 4261 8256 50be7b0438e4 0f2f66cd e3d5 436e 8f64 862d68ea89bf SnapInsta Ai 3744247236806214638 SnapInsta Ai 3744247236789420732 SnapInsta Ai 3744247236906896956 SnapInsta Ai 3742720855760918369 SnapInsta Ai 3744247236906896956 SnapInsta Ai 3742720855760932976

「追馬仔」要問准老婆 望去冰島度蜜月

早前，徐浩與老婆曾樂彤合體拍cover歌片賀情人節，談起愛妻，徐浩突然顯得靦腆，一臉害羞，「因為當初同佢拍cover，所以再熟絡咗啲。(重恰感覺？)我哋愛火不嬲都好濃烈，但就記返起當初係咁。」問到如何慶祝新婚後的首個情人節時，他就指老婆有工作，會親自下廚，待老婆放工共進晚餐，「我好鍾意煮嘢食，佢好鍾意食我煮嘅意粉，可能返屋企煮下嘢食，兩個人安靜喺屋企度過。」至於情人節禮物則保持神秘。兩人已預備好農曆新年派利是，問到可會「努力造人」趕快「生馬仔」逗利是時，徐浩就笑言，「呢個要問老婆！老婆答應咗先，我再努力。」原來兩人仍未有時間度蜜月，希望今年夏天有時間，其實好想去冰島，因為都想睇極光。

adblk6

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務