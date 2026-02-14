徐浩婚後首個情人節為老婆親下廚 談與曾樂彤拍片合唱：愛火濃烈

《全民造星VI》王偉俊(Teller)和范卓賢(Jacky Fan)昨日(13日)舉行新歌發布會，在節目中擔任音樂顧問的徐浩，不但聯同LIVE BAND為兩位新人伴奏，更為Jacky Fan創作的新歌《淚光萬歲》擔任監製和編曲，他自言是嚴師，督促對方勤力作曲，「我叫佢唔好諗住作一首，佢都寫咗十幾首先揀到一首，(是否乖學生？)都算聽話，佢會聽我哋意見，但亦好有主見，好清楚自己嘅想法。」至於TELLER就比想像中害羞，「睇佢形象唔似，原來佢係好怕醜，我都叫佢放膽啲講嘢，但佢一上台就另外一個人。」

「追馬仔」要問准老婆 望去冰島度蜜月

早前，徐浩與老婆曾樂彤合體拍cover歌片賀情人節，談起愛妻，徐浩突然顯得靦腆，一臉害羞，「因為當初同佢拍cover，所以再熟絡咗啲。(重恰感覺？)我哋愛火不嬲都好濃烈，但就記返起當初係咁。」問到如何慶祝新婚後的首個情人節時，他就指老婆有工作，會親自下廚，待老婆放工共進晚餐，「我好鍾意煮嘢食，佢好鍾意食我煮嘅意粉，可能返屋企煮下嘢食，兩個人安靜喺屋企度過。」至於情人節禮物則保持神秘。兩人已預備好農曆新年派利是，問到可會「努力造人」趕快「生馬仔」逗利是時，徐浩就笑言，「呢個要問老婆！老婆答應咗先，我再努力。」原來兩人仍未有時間度蜜月，希望今年夏天有時間，其實好想去冰島，因為都想睇極光。