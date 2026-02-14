龜梨和也首個香港粉絲見面會 4.15空降MK門票火速售罄

日本組合KAT-TUN解散近一年，前主將龜梨和也單飛發展即舉辦亞洲巡迴粉絲見面會《KAZUYA KAMENASHI “TALK to ME” Fan Meeting ASIA TOUR 2026 》，足跡遍及曼谷、高雄及香港，令一眾粉絲萬分期待。

龜梨和也亞巡見面會首站日前在曼谷開鑼，他大唱《絆》、《Rain》、《青春Amigo》等歌曲之餘，更與粉絲大玩遊戲，氣氛熱烈。龜梨和也 以個人姿態舉辦亞洲巡迴粉絲見面會，香港站將於4月15日(星期三)晚上8時假旺角麥花臣場館舉行，這是龜梨和也首次在香港舉辦的個人粉絲見面會，對於粉絲來說，他是陪伴青春的重要偶像，也是一位多才多藝的實力派藝人，這次能親身見證他的舞台風采絕對是一次難得而珍貴的機會。這次粉絲見面會，龜梨特別為香港粉絲準備專屬窩心福利，全場觀眾都能感受到他的真摯與感染力。這次見面會反應熱烈，門票火速售罄。