尋秦記票房｜破9千萬大關加推《天命最高》賀歲版MV 歌詞玩轉曼德拉效應 (有片)

古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名主演的電影《尋秦記》，2025年12月31日上映以來反應熱烈，截至2026年2月14日上午11點，港澳累積票房已錄得$90,209,738，正式突破9,000萬大關！

Plus+多元宇宙版上映

為答謝觀眾一直以來的鼎力支持，加入新畫面情節的《尋秦記》Plus+ 多元宇宙版今日(2月14日)已於香港院線正式上映。Plus+版本以「多元宇宙」概念為延伸，從不同角度豐富原有故事世界，為觀眾帶來更立體的觀影體驗，延續項少龍的傳奇旅程。電影團隊期望透過是次特別版本，與觀眾一同再度穿越時空，見證天命的不同可能。

配合Plus+多元宇宙版登場，經典主題曲《天命最高》亦同步推出全新《天命最高》(賀歲版)，為農曆新年增添喜慶氣氛。歌曲於昨日在商業電台叱咤903《叱咤樂壇》率先首播，掀起不少討論，而MV亦於今日正式上架，為觀眾送上節日驚喜。