周秀娜捲誹謗官非 網民抱不平力撐為人有品

恒基地產的李家誠律師代表昨日（13日）向周秀娜、5個YouTube頻道以及Google提出訴訟，指控周秀娜在多年來以虛假傳聞及失實討論，導致公衆產生誤會，認為李與周有特別關係。同時指控Google及有關YouTube頻道未有刪除相關的影片，聲明更指李家誠絕不認識周秀娜，並入稟告周秀娜誹謗；消息一出，引起各界關注及討論，而事件中的女主角娜姐，昨晚開腔回應風波，她表示對李家誠的提告及相關聲明感到意外，強調自己並不認識李先生。

曾合作即加分

現年40歲的周秀娜於2009年入行，當年以「𡃁模」身份出道瞬間爆紅，近年成功轉型做實力派演員。對於捲入官非，不少圈人及網民近日即在社交平台為娜姐抱不平，大讚她毫無架子亦不愛博出位，有一位幕後人員在Threads出post寫：「N年前同娜姐合作過一次拍廣告，作為監製，通常都會親自問啲星嘅助手，安排啲星食啲乜。當時娜姐嘅助手(or經理人)， 係講到明娜姐，有好多嘢都唔食，話娜姐要食鮮魚。當然我都有經驗不足啦，拍之前冇問，拍嘅當日先問，如果真係要班條鮮魚返嚟，其實都唔係做唔到嘅。正當我諗緊點樣班條鮮魚俾娜姐嘅時候，咁啱我行入更衣室諗住Double confirm，娜姐亦都喺更衣室間房換緊衫，我聽到娜姐話佢個助手(or經理人)：『吓！你做乜同人講我要食鮮魚啊，求其得啦，冇所謂，唔好為難人哋啦。」自始，娜姐喺我心目中加咗100分。嗰個廣告最後亦都拍得好順利。』