Twins 25周年粉絲見面會 阿Sa叫fans「勿忘初心」社恐阿嬌零怯場

一連兩場嘅「TWINS 25週年1314新春限定粉絲見面會」昨日（13日）於西沙GO park舉行，這次是Twins出道以來首個大型Fans Meeting，別具意義。向來疼錫Twins的經理人霍汶希（Mani）當然有到場支持，見證兩個女的重要時刻。而開show前，湯怡（Kathy）亦神秘現身，送上祝賀二人25周年蛋糕，認真有心。場內亦展出了八套二人歷年來的經典舞台服裝及頭飾，讓fans可以近距離瘋狂打卡，十分有心思。

這次FM找來好友「農夫」擔任MC，期間，Twins唱出《發夢見過你》、《你最紅》、《孖寶668》、《相愛25年》及《忠粉》五首歌，又邊唱邊落台跟fans作超近距離接觸，全場high爆！之後又跟fans玩估歌仔、寫揮春遊戲、不同組合的合照及全場大合照。 唱完《忠粉》後，台下fans舉牌點歌，Twins寵粉模式全開：「好啦，每首唱少少啦。」隨即唱出《雙失情人節》、《黑色喜劇》、《冬令時間》同《天對地》，絕對福利滿滿。

現場播放二人「成長」片段，當看到以前頒獎禮片段時，阿嬌感觸話：「好多回憶呀。」阿Sa笑說：「好搞笑呀睇返啲頒獎禮嗰啲片，嗰陣時啲鏡頭會拍到你哋㗎嘛，我真係覺得你哋好勁，打鑼打鼓，哈哈。」阿嬌話：「係呀，成場都係你哋把聲。」阿Sa即肉麻表白：「其實全場其他歌手啲fans都好勁，但我覺得你哋真係最勁！令到我哋好有面子啊，哈哈。」粉絲即刻自動波吹BB，全場歌迷更好有默契地嗌阿嬌阿Sa，氣氛即時升溫。

隨後阿Sa指十分喜歡這種形式見面，還趁機叫fans找回當年的熱情，「我覺得呢幾年都弱咗少少囉你哋，哈哈。」阿嬌和應，更着fans「要搵返個Passion。」阿Sa續說：「你哋要保持個初心㗎嘛！好似我哋咁！要保持個能耐、保持個精神。雖然你哋個年紀、我哋都係啦，大家越嚟越大，但係都唔可以『老兀兀』咁樣㗎嘛，我喺台度都唔會嗚⋯⋯ 咁㗎嘛。」她更分析可能以前沒有電話，大家才能十分投入，然後又問：「可唔可以變返以前呀？」全場即時大叫不停，阿Sa最後話：「嗱，以後記住我哋去到邊度都要咁呀，勿忘初心呀。」