戀愛等高線｜28歲月入6位數Anthony退出 新女凌凌加入 孝良帶Maya登馬丘比丘超sweet

由Mike導曾諾衡主理的戀愛真人騷節目《戀愛等高線》，昨晚(13日)播出第五集，繼譚孝良(孝良)因帶隊出戰學界籃球賽，宣布將提早返港後，曾表示對Kitty有好感的許峻謙(Anthony)自覺性格內儉，雖感恩同伴努力製造機會讓他更融入其他參加者，但仍感格格不入好辛苦，終決定退出節目。隨著Anthony的離開，製作組安排了一位新女生凌暐婷(凌凌)加入，與眾單身素人午膳，縱使凌凌的出現令3位女生感威脅，但她觀察各人互動後笑言，「我似係一嚟就嚟分析感情咁樣，我唔係嚟介入㗎咩? 好難介入啊導演！3 pair喎！全部都係做小三喎。」

退出有反思 由於Anthony退出，製作組公開其職業和年齡，原來Anthony背景不俗，現年28歲已是理財顧問，並擁有飲食業家族生意，管理幾間細餐廳，月收入近6位數，他透過節目反思：「可能一直以嚟，人哋對我嘅好感都係建立喺我嘅事業、我嘅家庭上，當依啲嘢一剝奪咗，只係一個最赤裸最真實嘅自己時，反而同其他男仔係比唔上，喺呢個節目入面四個男仔當中，我一定係第尾。」

孝良助Maya圓夢 製作組於飯後安排了一場小遊戲，冠軍勝出者可以揀一位參加者一同登上馬丘比丘，曾睿彤(Maya)視登馬丘比丘為其中一項人生必做清單，旅途中已不斷喃喃自語指自己好想上山，譚孝良(孝良)察覺到亦有放在心上，最後孝良成功贏到小遊戲冠軍，帶Maya一同登上馬丘比丘。二人登山後，Maya非常感動：「我真係難以形容！我真係太興奮，我覺得依件事真係我發夢都會笑醒！我day 1已經講話好想去馬丘比丘。」下山後Maya再向孝良補充：「我真係無咩信心自己扔到，即係可以自己揀禮物，好彩你扔到咋！」

Marco被斥玩家博出位 另一邊廂，Marco一直對郭子欣(Tracy)做出不少曖昧行為，兩人單獨相處時，主動殿後照顧他人，獲Tracy大讚貼心，明顯好感大增。在旁觀察的孝良擔心Tracy易沉船受傷害，「因為我哋男孩子有傾，Marco都有講話對Tracy興趣唔算好大，我理解Tracy對Marco嗰個主動，但係Marco冇縮，反而比多咗，我覺得感覺好奇怪。」他更當面直斥Marco是玩家，「我覺得你係玩家，我感覺你喺我哋四個入邊係最博出位，喺電視機螢幕前，如果你同佢(Tracy)係真嘅，咁就冇問題，唔好去到節目中段或者尾段，你地擘晒面嘅話就唔好睇，我感覺你係playful，因為佢都唔中你ideal，爭太遠啦，你鍾意姐姐，我想大家可以真心啲。」 Marco表示意見接受：「有時候可能係個局入面，唔知道自己表現成點，總要有個人話畀你聽旁人睇係點。我琴日都係同佢(Tracy)講話有feel，但係加埋其他嘢你唔係我理想型。」之後到底Marco和Tracy發展如何，觀眾可拭目以待。