古天樂銅鑼灣開簽名會 考慮出單曲首選快歌唔跳舞

古天樂今日推出25年來首張個人精選專輯《天命最高 BACK TO THE PAST》，收錄他多年來首本名曲，加長版《尋秦記》Plus+多元宇宙版亦於今日上映，適逢情人節，古天樂下午在銅鑼灣舉行簽名會，為200位忠實粉絲送上簽名。

活動舉行前，古天樂接受傳媒訪問，雖然今日簽名會沒有打算大開金口，但表示若唱片銷量反應下次好可考慮公開唱歌，當記者建議他開開演唱會，他笑笑口點頭：「叫晒合唱過嘅做嘉賓？咁都幾好喎！」大家相當期待古仔出新歌，他表示可以諗吓，但未有計劃，出新歌的話首選一定會唱快歌，但一定不會跳舞。談到其充滿特色的簽名：「大家都知我簽名比較長，所以簽嘅時間比較慢。（會唔會縮短啲？）我係唔會縮短嘅！」古天樂自言太忙尚未大掃除，他家居亦會由自己打掃，問到有什麼地方不會由工人代勞？他搞笑反問：「你問屋企邊個位？定係身體？」《尋秦記》會以泰文版在當地上映，古仔聽過自己的《神鵰俠侶》泰文配音版，認為感覺好唔，覺得件事好得意。最後，問到旗下的周秀娜捲入官非，他表示不作回應。