吉岡里帆首度參演海外電影 為賀歲片《雙囍》扮空姐冇得輸

上月迎來33歲生日的吉岡里帆貴為國民女神，近年在日本影視圈炙手可熱，今次她罕有為海外電影客串，在《雙囍》開場時飾演空姐角色，雖然戲份僅幾分鐘，但一出場卻驚艷觀眾，《雙囍》男主角劉冠廷月前出席東京國際電影節也驚嘆表示：「見識到了吉岡里帆在日本的超高人氣。」《雙囍》屬吉岡里帆首次參演的海外電影，也成為了對她情感上非常的重要作品，她表示：「雖然我演出的部分不多，但完整看完後有感受到電影中傳遞出的細膩情感，不只新郎新娘的愛情動人，也有一些有趣幽默的時刻，感受得到電影製作的用心，能夠參與到《雙囍》的拍攝非常開心。」吉岡里帆跟台灣結下不解緣，在去年的真人版日片《九龍大眾浪漫》中，她扮演在香港九龍城寨工作及生活的女主角鯨井令子，該片未有來港取景，反而去了在台灣高雄有「小香港」之稱的果貿社區進行拍攝，令香港fans無緣一睹女神風采即大嘆可惜。