TVB賽馬日｜譚俊彦煲湯送限量包包俾老婆 龔嘉欣無為肥媽催婚感壓力

譚俊彦與龔嘉欣到沙田馬場出席「TVB賽馬日」，嘉欣表示經常跟朋友入馬場，對挑選馬匹有心得。談到他們早前到深圳拍攝春晚節目，並於今晚播出，他們透露內容是他們唱出多首曲目，包括有二人主演的《企業強人》歌曲。嘉欣說：「成日聽春晚，竟然而家自己有份上，仲要係唱歌！尤其是呢部劇令我拎獎，所以更有意義！」

譚俊彦認為是一個好開始，因為他們的劇集可以在深圳衛視的黃金檔期上，相信會有越來越多劇集可以打入大灣區。問到會不會多了在內地的工作，譚俊彦表示只要有工作機會的地方都會去，嘉欣又指經常幫手直播帶貨，「其實喺TVB訓練出嚟真係張張都，我哋唱歌又得、演戲又得、跳舞又得、sell 嘢又得。」他們又提到因為網絡發達，不少內地網民會翻看他們的舊作，因此跟內地觀眾見面會被他們叫些舊角色名字。

譚俊彦透露即將到美國開騷，但近日氣管不太好，希望不會影響到時的表現。問到太太有沒有煲些湯水給他，他說：「通常都係我煲嘅！」嘉欣又爆他每年會送手袋給太太作為情人節禮物，譚俊彦笑謂今年也是送袋，是一個特別版公仔袋，可以讓老婆袋利是。嘉欣說：「佢同陳豪將好老公個水平拉到好高！不過都唔係個價值，重點佢知道老婆嘅心意！」

提到嘉欣更肥媽、李家鼎拍節目時，不是教她如何去識男仔，教女式催婚，她表示沒有壓力，「因為佢哋有歷練，我就成日喺返工嘅框架入邊，咁佢哋就點醒我，令我學識點樣燈校去石身邊嗰一個人！」