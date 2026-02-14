劉家良向華勝骨灰已尋回 翁靜晶交待與匪徒交涉經過出計令匪徒內鬨

沙田寶福山去年發生多宗名人骨灰懷疑被盜事件，包括著名功夫電影導演劉家良、已故寶福山創辦人馮成的骨灰。遺孀翁靜晶今晚開直播表示已成功取回。由於當時翁靜晶曾表示有另一名人的骨灰被盜，但她表示這人名字不能說出來，如今發現另一個骨灰龕屬於已故著名電影出品人向華勝，翁靜晶更在直播中提到向家得悉向華勝的骨灰被盜後的處理手法。 翁靜晶表示昨日傍晚收到寶福山的負責人來電，表示警方告之已經尋回劉師傅的骨灰龕，骨灰龕非常完整，只是有些位置崩掉，以及骨灰龕些的金色字脫色。她坦言今日是情人節，全日都是處理取回劉師傅的骨灰。她表示警方應該在較早時間尋回，因為尚有些人未能緝拿歸案，所以未能交代完整過程。她指不再擺回寶福山是因為怕再次發生同類事件，加上自己不再介懷安放在哪裡，所以將會把劉師傅的骨灰撒落海，15個寶福山骨灰位將會出售，所得的款項全數捐作慈善用途。

翁靜晶又提到匪徒是告之香港01記者，著記者代為聯絡翁靜晶、向氏家族，對方表示想向他們索取金錢，並指匪徒斥寶福山不報警怕驚動大家。對方更提供盜墓的照片及影片以證自己是真匪徒。她指該名記者知道向家有老人家「病得好緊要」，所以沒有跟向家聯絡，令向家擔心，但估計向家應該收到消息。翁靜晶口中指的老人家是早前離世的向華炎，她在直播中多謝家屬與她一致拒付錢予匪徒。 翁靜晶稱警方曾一度扮富福山職員跟匪徒透過電郵聯絡，但匪徒不滿「富福山職員」手腳太慢，一直在拖延，更將相關電郵內容交給記者。她透露匪徒花了50萬成本，所以索價200萬美金。翁靜晶透過記者跟匪徒交涉，她更出招混亂匪徒，一度對外訛稱劉師傅的骨灰龕是方盒，又有紙條，令他們內鬨。匪徒更一度著翁靜晶不要相信他身在柬甫寨的同黨，而翁靜晶就在拉鋸期間不停搜集資料。其後因為報館擔心有麻煩，決定不再做中間人。

翁靜晶指劉師傅真的骨灰龕是圓形，因為是用玉石質料，可以防水，她取回時上面仍有水跡，相信是埋在地下一段時間。富福山及警方都相信骨灰龕沒有打開過。她又指自己在網上聲稱是兩個方形盒時，有人曾留言聲是圓形的骨灰龕，她亦已把有關留言截圖。