向華勝骨灰被盜 翁靜晶感謝家屬一致拒付錢

沙田寶福山去年發生多宗名人骨灰懷疑被盜事件，包括著名功夫電影導演劉家良、已故寶福山創辦人馮成的骨灰。遺孀翁靜晶今晚開直播表示已成功取回。由於當時翁靜晶曾表示有另一名人的骨灰被盜，但她表示這人名字不能說出來，如今發現另一個骨灰龕屬於已故著名電影出品人向華勝，翁靜晶更在直播中提到向家得悉向華勝的骨灰被盜後的處理手法。

翁靜晶提到當時從記者口中得知劉家良、向華勝等人的骨灰被盜。匪徒著記者代為聯絡翁靜晶、向氏家族，想向他們索取金錢，並指匪徒斥寶福山不報警怕驚動大家。對方更提供盜墓的照片及影片以證自己是真匪徒。她指該名記者知道向家有老人家「病得好緊要」，所以沒有跟向家聯絡，令向家擔心，但估計向家應該收到消息。翁靜晶口中指的老人家是早前離世的向華炎。 她又提到自己年青時跟向華勝熟稔，會稱呼對方是「華勝哥哥」。她說：「我都好多謝呢次團結起嚟嘅家屬，我都有同某人太太聯絡。因為向華勝係我細個嘅朋友，我會叫佢做華勝哥哥，所以我同佢屋企好熟。好多謝大家都係一樣唔會俾錢啲綁匪，寧願唔要，原因係比咗之後就會好多好多！」

木製骨灰龕料損壞慘重 她提到露劉家良師傅的骨灰龕是玉石所做，因此被埋在泥土下，遇到水也沒有問題，取回後也只是出現一些破損，情況可以接受。不過，她稱知道有人的骨灰龕並不是用玉石所做，難以想像對方的骨灰龕的受損程度。翻看當年的新聞，向華勝於八寶山火化後，向華強等把其骨灰帶回香港。無論是傳媒的照片，或是向華強太太陳嵐的照片，均見到向華強的骨灰龕是由一個長方形的木箱裝住。至於另一位被盜骨灰的寶福山創辦人馮成的骨灰龕的用料則跟劉家良的相若。

食道癌引致器官衰竭離世 向華勝是家中老么，排行十三，向華強是其兄，二人成立永盛電影公司（中國星集團有限公司前身），製作了多齣賣座兼經典的電影：《賭神》、《整蠱專家》、《唐伯虎點秋香》、《九品芝麻官》、《逃學威龍》。九十年代尾，向華勝一度淡出影圈，轉戰股票市場，並投資澳門賭業及在內地營商。其後他見內地電影市場興旺，遂再度出山，於09年投資二億拍了《龍鳳店》及《唐伯虎點秋香2之四大才子》，可惜票房失利。 向華勝結過兩次婚，首任妻子為張美玲，但婚後數年因性格不合離異。其後，他與女星張敏拍拖，更出資開戲捧女友做女主角，如《與龍共舞》及《賭神》等，奈何二人的戀情最後無疾而終。98年，向華勝對細他廿年的張玉珊一見鍾情，但於04年分手。他在北京居住期間認識了從事提煉煙草工具生意的端木櫻子，拍拖兩年，在09年到法國舉行婚禮。2014年向華勝因食道癌引致器官衰竭在北京協和醫院病逝，終年63歲。