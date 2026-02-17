新年專訪｜Jeremy排舞曾見頭暈 盧瀚霆呂爵安爆笑送「成人尿片」做禮物(有片)

今日是大年初一(17日)，MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)、呂爵安(Edan)和李駿傑(Jeremy)早前接受am730專訪，齊齊玩賀年遊戲，三子向來老友鬼鬼，Jeremy率先祝兩位兄弟馬年「原地生B」，又跳「外星3少女」版的《迎春花》，已笑破肚皮。原本正正經經回顧檢討並為自己許願，當談到身體健康，竟然一發不可收拾，上演「屎尿大暴走」，欲罷不能。在Anson Lo煽風點火下，Jeremy竟要收成人紙尿片做禮物，連「綜藝擔當」Edan都高呼「黐線」！

笑談洗邋遢 農曆新年是華人重視的節日，談到過年習俗和禁忌，3人都表示家人不太著重儀式，Jeremy表示，「都係初一唔好掃地、倒垃圾之類。」Edan聞言即笑言不會犯禁：「因為我每日都唔掃地、唔倒垃圾。」Anson Lo則表示，每逢年廿八都會跟家人分工合作「洗邋遢」，「從小到大都做得好足，總動員做大規模的清潔，(你負責甚麼？)洗碗，最冇用嘅一part。」

屎尿大暴走 談到馬年新願望開始，剛於1月過了29歲生日的Edan率先許願自己青春常駐，「發現開始衰老，遠離年輕人階段，最明顯係水腫和肥瘦，以前好快就能恢復，現在若食得唔健康，真係好容易腫。」接著Jeremy就希望身體健康，原來去年試過排舞見頭暈，希望馬年健康，不料Edan竟爆出一句「瀨尿」，更嚷著要送成人紙尿片賀年，Jeremy反擊道：「如果我真係瀨屎，就抺喺Edan塊面上！」看著「通渠CP」相愛相殺，本來為Jeremy澄清的Anson Lo亦加入戰陣，「Jeremy真係嬲，塊面紅晒！其實佢上次只係瀨少少，我扶佢好廁所……。」接著，「登神」一唱一和，揚言「見到」又「聞到」Jeremy的歷史時刻。在Anson Lo的「煽風點火」下，自言7年來習慣被團欺的Jeremy，索性向兩人說：「買紙尿片俾我吧！」

鬧笑一輪後，Anson Lo本想認真分享，Jeremy突爆料：「佢都瀨得唔少！」Edan接力：「佢瀨尿，我賴皮！」然後又將話題扯到尿道炎和膀胱問題，東拉西扯一輪後，Anson Lo終於冷靜下來分享，「我去年做完手術，現已康復，上個月做了身體檢查好穩定，希望繼續維持，大概每隔年半檢查一次。」他強調目前情況隱定，籲大家別要擔心。

身體狀況 影響表現 回顧過去一年，3人自言都是慣於自省，督促自己進步。Anson Lo舉例說，「我覺得WaterBomb無論表演、跳舞力度，或身形都未必係最好，可能自己太緊張，上舞台表演時唔夠放，緊張到喘氣，未能做到游刃有餘。這是一個好好嘅訓練，所以每次排練都要好落力，緊張會令表現減半。」Jeremy最深刻是7月舉行首次個人演唱會，「只有一場機會，我覺得紅衫部分(唱《半》和《九》等歌曲)做得唔夠好，因為突然好攰、能量好低，本來自己最擅長的部分，反而做得最唔好。」

保持MAMA團火 Edan就想起MIRROR原定的《2025 MAMA Awards》表演，「我哋上年好耐冇團體練習，當排練MAMA時，就覺得應該要維持呢個狀態，嗰種火去準備每次表演。」早前隊長楊樂文(Lokman)已公布今年MIRROR會舉行演唱會，Jeremy進一步劇透，「MIRROR新團歌已有demo，已排期錄音，大家繼續期待。」 文：Grace 攝：周令知 髮型： CHIC Private i salon:Man Chan(Edan), Lydia Yung(Jeremy), Denny Ku(Anson Lo) 化妝：San @powderclub_hk(Edan), Rainbow Chung@Annie G.Chan Make up Centre(Anson Lo & Jeremy) 服飾：Lane Crewford, Le mandorle (Edan), i.t & Lane Crawford (Anson Lo & Jeremy) 造型：PIPA Creative