林奕匡農曆新年瘋狂睡覺 糖妹曾向農夫毛遂自薦

創作歌手林奕匡(Phil)、moon tang及糖妹等，早前出席《香港遊樂場協會主辦的「延音 MusicSus」終期匯演》，連續為計劃擔任三屆導師的糖妹，在會上獻唱《只此一家》，她開心能見證學員成長，大讚他們表現積極：「上一堂學嘅嘢，下次 Busking 就會用返出嚟，見佢哋咁用心，作為導師都想盡量教多啲。」台受訪時糖妹坦言從前不如現在有較多機會：「我哋嗰時唔興放首歌上網就有人聽，而家《延音》起碼俾佢哋有個入口，有人話俾你知，下一步點做、欠缺啲咩，真係好緊要。我記得嗰時去商台返暑期工，見到農夫行過，就好大膽問佢哋公司簽唔簽新人。」糖妹直言當時真的很渴望唱歌，決心把握每個機會：「細個又Nothing to lose 嘅，睇你有幾恨。我仲記得自己有本簿抄晒各大唱片公司啲email，而家有啲公司都冇咗啦。」

moon tang 笑言 3 月倫敦騷揸乾自己 人氣急升的 moon tang，送上新歌《一口一》及《夜闌人靜》，被問到如何面對創作過程的困難，她笑謂：「有困難嗰陣，我就會放低唔做，去做唔關音樂事嘅嘢，之後返嚟就會做到㗎啦。」moon tang 大讚學員表現出色，令她相當有驚喜：「感受到佢哋為自己鍾意嘅事情努力，見到佢哋好緊張，不過緊張係好事，好可愛。」提到3月將首次在倫敦開個唱，moon tang 表示已積極創作新歌中：「我而家就好似揸乾嘅橙咁，平日好好生活就好似種橙樹咁，到創作嘅時候就要係咁揸乾返自己。」她透露大學時代已寫下要在外國巡演的願望：「大概係5年前，嗰時我一首歌都冇，都未開始唱，但係就寫低咗，而家成真啦！」

Phil ：玩音樂開心最緊要 壓軸出場的Phil，自彈自唱《那些不愛我的人》及《有人共鳴》，他表示：「好不容易踏上音樂呢條路，要相信自己鍾意嘅嘢係啱就得，人哋講咩、有冇成績都唔緊要。我哋玩音樂，自己鍾意就得，自己鍾意就開心，開心最緊要。」Phil受訪時，感謝自己的音樂路有很多伯樂：「我第一個偶像係張學友，仲有監製Edward Chan，佢真係鞭策我好多，做歌手就要學習耐性同勇敢接受批評，監製唔會害你，唔好一聽人批評就反抗咗先。」問他農曆新年的安排，Phil笑言要瘋狂睡覺：「仲要同朋友見面，帶埋囝囝去，其實大家都係想見佢啫。」他直認是神隊友，太太需要休息的時候，Phil 一支公湊仔完全無難度：「我帶佢行街、食嘢、買餸，幫佢沖涼、換尿片都可以我一個人做晒㗎！」