熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 周顯 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Feb-15 16:00
更新：2026-Feb-15 16:00

林奕匡農曆新年瘋狂睡覺 糖妹曾向農夫毛遂自薦

分享：
COVER

林奕匡農曆新年瘋狂睡覺 糖妹曾向農夫毛遂自薦

adblk4

創作歌手林奕匡(Phil)moon tang及糖妹等，早前出席《香港遊樂場協會主辦的「延音 MusicSus」終期匯演》，連續為計劃擔任三屆導師的糖妹，在會上獻唱《只此一家》，她開心能見證學員成長，大讚他們表現積極：「上一堂學嘅嘢，下次 Busking 就會用返出嚟，見佢哋咁用心，作為導師都想盡量教多啲。」台受訪時糖妹坦言從前不如現在有較多機會：「我哋嗰時唔興放首歌上網就有人聽，而家《延音》起碼俾佢哋有個入口，有人話俾你知，下一步點做、欠缺啲咩，真係好緊要。我記得嗰時去商台返暑期工，見到農夫行過，就好大膽問佢哋公司簽唔簽新人。」糖妹直言當時真的很渴望唱歌，決心把握每個機會：「細個又Nothing to lose 嘅，睇你有幾恨。我仲記得自己有本簿抄晒各大唱片公司啲email，而家有啲公司都冇咗啦。」

adblk5

moon tang笑言3月倫敦騷揸乾自己

人氣急升的 moon tang，送上新歌《一口一》及《夜闌人靜》，被問到如何面對創作過程的困難，她笑謂：「有困難嗰陣，我就會放低唔做，去做唔關音樂事嘅嘢，之後返嚟就會做到㗎啦。」moon tang 大讚學員表現出色，令她相當有驚喜：「感受到佢哋為自己鍾意嘅事情努力，見到佢哋好緊張，不過緊張係好事，好可愛。」提到3月將首次在倫敦開個唱，moon tang 表示已積極創作新歌中：「我而家就好似揸乾嘅橙咁，平日好好生活就好似種橙樹咁，到創作嘅時候就要係咁揸乾返自己。」她透露大學時代已寫下要在外國巡演的願望：「大概係5年前，嗰時我一首歌都冇，都未開始唱，但係就寫低咗，而家成真啦！」

adblk6

WhatsApp Image 2026 02 15 at 3.00.07 PM WhatsApp Image 2026 02 15 at 3.00.14 PM WhatsApp Image 2026 02 15 at 3.00.19 PM WhatsApp Image 2026 02 15 at 3.00.22 PM

Phil：玩音樂開心最緊要

壓軸出場的Phil，自彈自唱《那些不愛我的人》及《有人共鳴》，他表示：「好不容易踏上音樂呢條路，要相信自己鍾意嘅嘢係啱就得，人哋講咩、有冇成績都唔緊要。我哋玩音樂，自己鍾意就得，自己鍾意就開心，開心最緊要。」Phil受訪時，感謝自己的音樂路有很多伯樂：「我第一個偶像係張學友，仲有監製Edward Chan，佢真係鞭策我好多，做歌手就要學習耐性同勇敢接受批評，監製唔會害你，唔好一聽人批評就反抗咗先。」問他農曆新年的安排，Phil笑言要瘋狂睡覺：「仲要同朋友見面，帶埋囝囝去，其實大家都係想見佢啫。」他直認是神隊友，太太需要休息的時候，Phil 一支公湊仔完全無難度：「我帶佢行街、食嘢、買餸，幫佢沖涼、換尿片都可以我一個人做晒㗎！」

adblk7
WhatsApp Image 2026 02 15 at 3.00.35 PM WhatsApp Image 2026 02 15 at 3.00.32 PM 延音01

ADVERTISEMENT

立即更新 /下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務