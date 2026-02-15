Twins 25周年第二場粉絲見面會感觸爆喊 清唱十二首歌大派福利

一連兩場嘅「TWINS 25週年1314新春限定粉絲見面會」昨日（14日）於西沙GO park舉行第二場，繼續由農夫擔任MC。Twins跟fans玩足整個下午，氣氛勁 high！兩人於台上又喊又笑，encore時更清唱十二首歌，fans嗌到拆天，絕對是新年最正福利。

見面會上，Twins提到以往fans聚會多數是BBQ或於酒店舉行，阿Sa話：「比較係細啲嘅場地搞，有production真係第一次。」農夫即問：「平時係咁多人一齊BBQ㗎？」阿Sa回應是很多人，點知阿嬌搞笑「大唱反調」兼放笑蛋，「都好多人唔應約㗎！冇嚟嘅舉手！」全場即時爆笑。