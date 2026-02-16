黃文標從未奢望當主角 未圓亡母飲新抱茶心願成人生唯一遺憾

現年63歲的黃文標於1989年以27歲之齡投考TVB藝員訓練班入行，因古天樂重召一眾舊拍檔拍攝電影版《尋秦記》，令黃文標再度憑「滕翼」一角活躍廣大觀眾眼前。被喻為「綠葉王」及「大台御用惡人」的標哥，近日接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，剖白自己37年來從未奢望當主角。無論演大賊、黑幫、甚至強姦犯，只要有戲可演，他也甘之如飴。縱然生活拮据，最終另一半捨他而去，標哥也是無怨無悔。節目中，他披露當年離開大台前曾面對的困境：「係唔夠生活，我試過兩個戶口加埋唔夠100蚊。」至今孑然一身的他，亦哽咽透露人生唯一遺憾：「媽咪成日想飲我杯新抱茶，但最終唔可以圓佢嘅夢。」

生活拮据認 坎坷 黃文標自訓練班畢業後，最初有《同居三人組》的朱強及《卡拉屋企》的大隻B等角色彈出，但之後23年，除了《尋秦記》的滕翼外，多演大賊、黑幫、甚至強姦犯等角色，被喻為「御用惡人」。原來23年來他的薪酬也一如其戲份一直被下調、「減騷」，他提到：「訓練班出嚟一年120個騷都會爆騷，後期80集劇只係度我拍一、兩場戲，我就生活唔到。由120個騷減到一年60個，最後仲改制要還騷。最差係唔夠生活，我試過兩個戶口加埋都唔夠100蚊，其實係坎坷嘅。唔好講我，有個女藝員向公司反映唔夠生活想加啲，嗰個同事叫佢不如考返個的士牌，學某男同事咁賺外快。嗰個係女藝員嚟，咁大間公司叫個Artist考的士牌，根本講唔通，唔單止侮辱嗰個演員，係侮辱緊成個行業。」

最介意被叫茄哩啡 2012年，黃文標心淡離巢轉投王維基，奈何HKTV未獲發牌，令他於2016年開始失業。他說：「試過兩年遊手好閒，洗晒啲積蓄。」標哥指當時找不到其他工作，因沒老闆肯聘請他，最後他先後於朋友的海鮮檔任職司機送魚，以及近年於裝修公司任除甲醛師傅，但他強調這全是兼職，一有戲拍就回到演員本業，從未考慮轉行，「因為我真係好鍾意，最吸引係可以演譯唔同人生。現實生活，我點可以做有錢佬、強姦犯、或者劫匪？係好過癮！我唯一無演過皇帝，我最想演一次皇帝。」標哥唔介意被人稱為綠葉王或耶穌，他唯一介意叫他三個字：「你叫唔出我個名，叫我角色名或耶穌都無問題，我好憎人叫我茄哩啡三個字。首先你理唔理解茄哩啡點解？我唔係無對白嘅臨時演員，所以你叫我呢三個字，感覺係侮辱。」

標哥成長於石硤尾邨，乃基層家庭六兄弟姊妹中的孻子，他感謝已故父母及家人痛錫，讓他自由發展，從未有經濟及養家壓力迫他轉行。但他坦承5年前拍拖多年的女友離他而去，經濟亦是主要因素之一，「遊手好閒嗰兩年，女朋友一路都有催我要搵返份工，話：『喂！你好搵嘢做，唔可以咁。』我唔抗拒做其他嘢，但無老細請我！同女朋友分開都好多原因，經濟係其一，佢家庭亦有壓力，但我唔想再講太多。一定Hurt，打擊亦好大。」另一半離他而去，亦令黃文標回望63年人生留下一個遺憾，「媽咪同家人都係最錫我！亦因為媽咪生前經常提住一樣嘢：『睇到你拉埋天窗我就無憾啦。』成日想飲我杯新抱茶，但最終唔可以圓佢嘅夢。」憶及亡母，黃文標說至此亦語帶哽咽。