中年好聲音4｜「樹熊公子」黃建東70強止步 遺憾未能自彈自唱送天上舅父

《中年好聲音4》昨日（15日）播「70強一對一PK賽」最終回，當中藝人代表唐伯虎、鹿七伯、樹熊公子無緣晉級，揭下頭套露出真面目，分別是蔡國威、譚永浩和黃建東。「樹熊公子」黃建東獻唱《可惜我是水瓶座》獲得2燈，直接被淘汰，他說：「好唔捨得，以為可以玩多一兩Rround，我係好鍾意唱歌嘅黃建東！」

另一個新開始 70強止步的黃建東的社交網發文分享感受，他表示：「咁就完咗喇，好唔捨得。等咗好耐今年先可以俾藝員同事參加，自己非常珍惜呢個機會。喺呢度好多謝公司、藝員部以及製作部俾黃建東呢個機會去參賽。」他續指對比過往參與過的比賽，今次感受完全不同，自己從未試過這麼積極去學唱歌，「對住中4嘅參賽者們，我忽然覺得自己好似唔識唱歌咁……個個都好強，個個都身經百戰。我喺個比賽度覺得自己好似大海掙扎嘅小浮波咁，戰戰兢兢，唔知仲可以浮到幾耐。」雖然比賽完結，但對黃建東來說反而是另一個新開始，「我會繼續追逐我嘅音樂夢同演藝夢，多謝你哋嘅支持~」同時，他解釋在第一回合挑戰《怎麽捨得你》被指走音，他解釋其實有苦衷，並澄清是他刻意轉音的。

舅父作最後通話 另外，黃建東坦言原本在《中4》舞台有一個很大的心願，他特意創作了一首歌曲送給已去死的舅父，並希望有一日能夠在舞台上自彈自唱，可惜已經被淘汰，感到非常遺憾。黃建東在社交網發佈自彈自唱這首歌的片段，並表示當年因為在美國讀書，無法回港見舅父最後一面，但亦跟舅父作最後通話，並將這個感受寫成一首歌叫《最後的話》，現在將它送給天上的舅父，網民都紛紛留言向他打氣。