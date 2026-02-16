江若琳一家食盆菜嫌太乾 發現鮑魚汁被工人棄掉

農曆新年臨近，唔少市民都訂盆菜，與親朋戚友共享美食迎佳節。而江若琳在年廿八（2月15日）亦有訂盆菜與屋企人食，不過工人姐姐擺烏龍將盆菜鮑魚汁棄掉，令江若琳要變陣，「雪櫃見到咩就煮」，仲表示感受到只要一家人，就算「鹹魚白菜」都好好味。

炒雞炒菜煎糕應付

凌晨時段江若琳在Threads出PO，上載三碟餸菜並寫上：「年28之姐姐經典事件薄 🤗話說今年難得好有儀式感專登訂左香格里拉盆菜同屋企人食，滿心歡喜我今次一定令家人滿意👍前兩日叫姐姐幫手 收盤（盆）菜 ！今晚食飯前打開，e~~咁乾既～問最聰明既姐姐 👧🏼 ：有包鮑魚汁架 係邊呀 ？姐姐👧🏼：mum 係咪有兩包野架？我掉左啦😂我：年28 流了兩行眼淚😭即刻係雪櫃有雞炒雞有菜炒菜拎晒所有糕出黎煎🥹深深感受到只要一家人在一起「鹹魚白菜」也好好味！多謝🫶🏻」