陽光女子合唱團｜上映51天破影史紀錄 取代《海角七號》成最賣座台片

台灣電影《陽光女子合唱團》憑極佳口碑破盡當地票房紀錄，上映51天仍氣勢如虹，台灣累積票房已突破5億4561萬台幣，打破導演魏德聖執導的《海角七號》紀錄5億3435萬台幣)，登頂成為台灣影史上的票房冠軍。

導演林孝謙答謝觀眾

繼《比悲傷更悲傷的故事》掀起全亞洲淚海後，導演林孝謙與編劇呂安弦再度聯手，《陽光女子合唱團》由陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、孫淑媚、苗可麗、安心亞、陳庭妮、何曼希合演，電影笑中有淚，自從2025年12月上映至今共51天，打破當地影史紀錄成為最賣座台片，導演林孝謙表示，非常感謝進戲院的觀眾，這代表大家的支持，以及對台灣電影的期許和愛護；也特別感謝宜蘭監獄提供場地和拍攝支援，過年前他和演員安心亞一起參加宜蘭監獄的映後座談，也得到許多鼓勵和溫暖回饋。林孝謙亦在社交平台留言：「謝謝演員們把自己交給角色，謝謝工作團隊讓美好得以完成，更謝謝觀眾用一張張電影票，讓愛被看見，45天的拍攝，近百位幕前幕後工作人員，全台映前映後上百場的相遇，感動了百萬顆心，謝謝你們，與我們一起讓《陽光女子合唱團》，成為戲院裡那段最溫柔、也最感人的存在​，紀錄仍在創造中，而你們正是一起寫下這個紀錄的人 」