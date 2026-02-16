黃夏蕙棄扮馬化身觀世音上頭炷香 預告收回被騙去12年遺產

95歲的黃夏蕙自2007年起，便以不同生肖服飾上頭炷香，她堅持上香的原因是希望為好友祈福。馬年將至，今年當然亦不例外，夏蕙BB今日年廿九(16日)下午已抵達嗇色園黃大仙祠，等候於子夜11時或12時上「頭炷香」，而黃大仙廟今日會通宵開放至年初一晚上9時。

拿回遺產建老人院

每年均會到黃大仙霸頭位上「頭炷香」的黃夏蕙，由李文偉、陳建興、艾美琪(Amy K)陪同現身，今年夏蕙BB打扮成觀世音，契女艾美琪則扮哪吒希望一齊普渡眾生，化解世間戾氣！夏蕙BB透露今日花了四小時裝扮，由於今日天氣逾20度加上陽光普照，一身包到冚打扮大嘆好熱，自己在兩、三個月前已開始構思造型及訂造服裝，問到為何不扮馬迎接馬年？她表示：「馬仔我扮過啦！已經轉咗兩個round喇！」黃夏蕙祝福香港人馬年身體健康，馬上有錢，最緊要香港個個都有工開、有飯食、有屋住，她再說：「我同觀世音講，求佢幫我攞回我12年嘅遺產，我已經俾人呃咗12年，好快可以攞得返，我12年一直都係有求。」夏蕙BB稱自己已經90多歲，拿回遺產打算興建老人院，造福人群。